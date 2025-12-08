آغاز عملیات خط ۲ مترو قم در شرایط سخت اقتصادی اقدامی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم گفت: آغاز عملیات خط ۲ متروی قم در شرایط سخت مالی کشور، اقدامی قابل تقدیر است و باید به صورت شفاف و جدی به اطلاع مردم این شهر و حتی مخاطبان ملی برسد.



وی بیان کرد: شهر قم به عنوان جهانشهر تمدنی اهل‌بیت (ع) و مرکز زیارتی و فرهنگی کشور، در حالی وارد فاز اجرایی پروژه مترو شده که بسیاری از شهرها برای پرداخت حقوق کارکنان خود مجبور به استقراض هستند و اجرای چنین طرح بزرگی در قم ارزش اطلاع‌رسانی و تقدیر دارد.



وی افزود: مدیریت شهری قم با وجود محدودیت‌های نقدینگی و شرایط اقتصادی دشوار، برای زائران، مجاوران و ساکنان این شهر پروژه‌ای در مقیاس ملی را آغاز کرده که باید به عنوان یک خدمت بزرگ معرفی شود.



وی: تأکید کرد: در ابتدای دوره ششم شورا نیز شبهاتی درباره امکان‌پذیری پروژه‌های ریلی از جمله مونوریل مطرح بود اما اکنون با تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی دولت، عملیات اجرایی مترو با جدیت در حال انجام است.



استقامت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حاشیه‌های مطرح‌شده در جلسه شورا گفت: برخی مباحثی که درباره رأی اعضا یا نحوه تصمیم‌گیری‌ها بیان می‌شود نیازمند شفاف‌سازی است و با توجه به پخش زنده جلسات، باید از حاشیه‌سازی پرهیز کرد



وی در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به بودجه و مصوبه‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی گفت: حمایت از اردوهای هویتی یکی از دستاوردهای مهم دوره ششم شورای شهر است و این موضوع در بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به صورت مستمر دیده شده است.



وی اضافه کرد: مجموعه‌هایی مانند مؤسسه فرهنگی اقصی سالانه هزینه‌های قابل توجهی برای برگزاری اردوهای هویتی نوجوانان پرداخت می‌کنند و نقش مدیریت شهری، حمایت از این فعالیت‌هاست نه برگزاری مستقیم آن.



عضو شورای شهر قم افزود: کاهش اعتبار برخی ردیف‌های مصوب، در حالی که مؤسسات مربوطه چند سال است تعهدات خود را انجام داده و حتی ضمانت‌های مالی ارائه کرده‌اند، منطقی نیست و باید نسبت به آثار تورمی بر این قراردادها نیز توجه داشت.



وی عنوان کرد: در صورت ادامه این روند، آبروی شهرداری و مدیریت شهری در معرض آسیب قرار می‌گیرد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها به‌موقع انجام شود.



استقامت با اشاره به زمان‌بر شدن برخی مصوبات گفت: تأخیرهای پی‌درپی موجب شده بخشی از تعهدات مربوط به همکاری با مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی به نتیجه نرسد و ضرورت دو فوریت برخی طرح‌ها به دلیل مسائل اجتماعی و ضرورت جلوگیری از لطمه به اعتبار شهرداری قابل درک است.



وی یادآور شد: برخی مؤسسات چهار بار اسناد و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را ارائه کرده‌اند و انتظار دارند مدیریت شهری نیز طبق تعهدات خود عمل کند.



وی افزود: رقم‌های پیش‌بینی‌شده در سال‌های قبل اکنون به دلیل تورم ارزش واقعی خود را از دست داده و باید این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.



عضو شورای شهر قم در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از جوانان و نوجوانان این شهر گفت: مجموعه‌های مردم‌نهاد هزینه‌های چند برابری برای فعالیت‌های تربیتی انجام می‌دهند و مدیریت شهری تنها بخشی از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ بنابراین تداوم این حمایت‌ها ضروری است و باید در مسیر اجرای دقیق مصوبات، سرعت و دقت لازم به کار گرفته شود.