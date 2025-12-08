درخواست از وزیر بهداشت برای بررسی عملکرد بورد کاردرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محمدی رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران، در این نامه خطاب به محمدرضا ظفرقندی، عنوان داشته است: کاردرمانی به عنوان پل ارتباطی دانش و مهارت در عرصه توانبخشی، رسالتی حیاتی در بازگرداندن کیفیت زندگی، استقلال و نقش‌های اجتماعی به میلیون‌ها نفر از هموطنانمان را بر عهده دارد. این رشته، که مبتنی بر دانش روز و ارتباط تنگاتنگ با انسان‌ها است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هدایت و سیاست‌گذاری‌هایی پویا، دلسوز و همگام با استانداردهای علمی جهانی است.

انجمن علمی کاردرمانی ایران، به نمایندگی از اساتید، پژوهشگران، متخصصین و دانشجویان متعهد این حوزه، با کمال تأسف و نگرانی، لازم می‌داند که دغدغه‌های جدی خود را نسبت به نحوه عملکرد و مدیریت بورد کاردرمانی و مشخصاً دبیر آن، طی چند سال اخیر به استحضار عالی برسانیم.

عملکرد اخیر بورد در برخی موارد کلیدی، نه تنها در راستای اعتلای رشته نبوده، بلکه موانعی جدی بر سر راه توسعه علمی و حرفه‌ای کاردرمانی ایجاد کرده است.

برخی از این چالش‌ها، عبارتند از؛

رکود در به‌روزرسانی محتوای آموزشی

عدم انعطاف و تأخیر در بازنگری سرفصل‌ها و کوریکولوم‌های آموزشی که منجر به فاصله‌گیری آموزش‌های دانشگاهی از پیشرفت‌های شگرف کاردرمانی در سطح بین‌المللی شده و توان رقابتی دانش‌آموختگان ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه

عدم مشارکت‌دهی فعال و مؤثر بدنه علمی و انجمن‌های تخصصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های حساس بورد، خصوصاً در زمینه تعیین استانداردهای حرفه‌ای و توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی.

جناب وزیر، این وضعیت، شایسته جایگاه رشته‌ای که مستقیماً با آلام و امیدهای مردم سر و کار دارد، نیست.

ما معتقدیم، سیاست‌گذاری‌های بورد باید نماینده واقعی صدای جامعه علمی و تخصصی باشد تا بتواند با چابکی، رشته کاردرمانی را به سمت قله‌های شایسته خود هدایت کند.

لذا، از جنابعالی که همواره دغدغه ارتقا نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور را داشته‌اید، صمیمانه و مصرانه خواهشمندیم، دستورات عاجل و مقتضی را جهت بررسی شفاف عملکرد بورد کاردرمانی و فراهم آوردن زمینه برای ایجاد تحول و انتصاب مدیرانی جدید و همسو با نیازهای روز رشته، صادر فرمائید.

انجمن علمی کاردرمانی ایران، آمادگی کامل خود را برای ارائه مستندات بیشتر و همکاری در راستای این تحول بنیادین اعلام می‌دارد.