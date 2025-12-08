اورژانس تهران: در تصادف دو خودرو در جاده فیروزکوه ۸ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۱ امروز دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴، گزارشی از برخورد دو دستگاه خودرو در محور فیروزکوه به سمت سمنان به مرکز ارتباطات و اعزام اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند و ۳ نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

توکلی ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در جاده‌ها، از هموطنان خواست در مسیرهای پرترافیک با احتیاط رانندگی کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.