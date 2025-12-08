  1. استانها
  2. تهران
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

اورژانس تهران: در تصادف دو خودرو در جاده فیروزکوه ۸ نفر مصدوم شدند

اورژانس تهران: در تصادف دو خودرو در جاده فیروزکوه ۸ نفر مصدوم شدند

فیروزکوه- رئیس اورژانس استان تهران از مصدومیت ۸ نفر در تصادف جاده فیروزکوه - سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۱ امروز دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴، گزارشی از برخورد دو دستگاه خودرو در محور فیروزکوه به سمت سمنان به مرکز ارتباطات و اعزام اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که ۵ نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند و ۳ نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس جهت ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

توکلی ضمن تأکید بر رعایت اصول ایمنی در جاده‌ها، از هموطنان خواست در مسیرهای پرترافیک با احتیاط رانندگی کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.

کد خبر 6682215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • الهه DE ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فقط میشه تاسف خورد و ناراحت بود باید مردم بیشتر رعایت کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها