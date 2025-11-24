رضازاده: ۲ سانحه تصادف در ارومیه ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر دوشنبه حادثه برخورد دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در جاده انهر، روستای ولنده سفلی به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شد. در این رویداد ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، ۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر نیز در محل درمان شدند. خوشبختانه این حادثه فاقد مورد فوتی بود.

رضازاده گفت: اورژانس آذربایجان‌غربی از تمامی رانندگان می‌خواهد با رعایت فاصله ایمنی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به جلو، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند. سرعت مطمئنه، ضامن سلامت شما و همراهانتان است.

۶ مصدوم در تصادف سمند و پژو ۴۰۵ در خیابان کاشانی ارومیه

رضازاده افزود: همچنین عصر دوشنبه حادثه برخورد دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ در خیابان کاشانی، مقابل مرکز طب کار به سمت ایالت به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی افزود: با اعزام سریع ۳ دستگاه آمبولانس به محل، تیم‌های اورژانس اقدامات فوری درمانی را انجام دادند. در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر نیز در محل درمان شدند. خوشبختانه این رویداد فاقد مورد فوتی بود.

وی یادآور شد: اورژانس آذربایجان‌غربی به رانندگان توصیه می‌کند هنگام تردد در معابر شهری، با رعایت سرعت مجاز و توجه کامل به جلو از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.