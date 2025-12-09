دریافت 49 MB کد خبر 6682221 https://mehrnews.com/x39P6S ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ کد خبر 6682221 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵ راهاندازی سامانه خوداظهاری بنزین یارانهای مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: سامانه خوداظهاری برای خودروها و موتورسیکلتها جهت دریافت بنزین یارانهای راهاندازی شد. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: قیمت بنزین جایگاه از شنبه ۵ هزار تومان میشود آخرین خبرها درباره سهمیه بندی جدید بنزین طرح سه نرخی شدن بنزین چه زمانی اجرا می شود؟ مهاجرانی: تثبیت قیمتها اشتباهی بود که در دولتهای قبل انجام شد برچسبها فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت بنزین یارانه بنزین
نظر شما