۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

راه‌اندازی سامانه خوداظهاری بنزین یارانه‌ای

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: سامانه خوداظهاری برای خودروها و موتورسیکلت‌ها جهت دریافت بنزین یارانه‌ای راه‌اندازی شد.

