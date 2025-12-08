طرح سه نرخی شدن بنزین چه زمانی اجرا می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر برنامه دولت برای آغاز الگوی جدید قیمت‌گذاری بنزین وارد مرحله نهایی شده است. دولت پیشتر اعلام کرده بود که از نیمه دوم آذرماه طرح سه نرخی کردن بنزین اجرایی خواهد شد و با این شرایط به نظر می‌رسد نهایتاً در ۵ روز آینده باید منتظر اعمال این سیاست باشیم.

مطابق مصوبه چهاردهم آبان، نرخ‌های جدید بنزین به این صورت تعیین شده است:

بنزین یارانه‌ای: لیتری ۱,۵۰۰ تومان

بنزین نیمه‌آزاد: لیتری ۳,۰۰۰ تومان

بنزین نرخ سوم: لیتری ۵,۰۰۰ تومان

اجرای این سه سطح قیمتی قرار است مصرف را هدفمندتر کند و فاصله میان یارانه و هزینه واقعی تأمین سوخت را کاهش دهد. در کنار آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سامانه هوشمند سوخت نیز امروز اعلام کرده که سهمیه یارانه‌ای از این پس تنها به یک خودرو برای هر فرد تعلق خواهد گرفت.

تقریباً سه میلیون نفر مالک بیش از یک خودرو هستند و لازم است پس از فعال‌شدن سامانه جدید، خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثبت کنند.

برای سایر خودروهای تحت مالکیت این افراد، کارت‌های فعلی غیرفعال می‌شود و کارت جدید با سهمیه ۱۶۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی صادر خواهد شد.

این تغییرات بخشی از راهبرد دولت برای مهار رشد مصرف روزانه بنزین و جلوگیری از اتلاف یارانه در خودروهای کم‌کارکرد یا غیرضروری است. در ماه‌های گذشته بارها نسبت به بالا بودن مصرف داخلی و فشار آن بر شبکه تأمین و توزیع سوخت هشدار داده شده بود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز در اخبار نیمروزی اعلام کرد طرح سه نرخی شدن بنزین از روز شنبه ۲۲ آذرماه در سراسر کشور اعمال خواهد شد.