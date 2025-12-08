به گزارش خبرنگار مهر، حمید مجیدی‌مهر پیش از ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و همایش تجلیل از خادمان موکب سیدالشهدا (ع) در شهر کاظمین اظهار کرد: معنویت تنها در لحظات خاص مذهبی یا دوره‌های عبادت محقق نمی‌شود، بلکه باید در تعاملات اجتماعی، خانوادگی، شغلی و حتی در لحظات استراحت و تفریح حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه زندگی روزمره به طور معمول درگیر مسائل سطحی و فوری است، افزود: معنویت، به‌ویژه در قالب نماز، دعا یا مراقبه، انسان را از سطح زندگی فراتر برده و به درک عمیق‌تری از خود و جهان پیرامون می‌رساند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: چنانچه نتوانیم به قرآن و معنویت در زندگی روزمره توجه کنیم، مشکلات پیچیده‌تر خواهد شد، باید هر روز با خود عهد ببندیم که در مسیر معنویت و قرآن قدم برداریم.

وی با اشاره به وضعیت کنونی فعالیت‌های قرآنی گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که باید در برابر سختی‌ها و مشکلات با ایمان و صبر برخورد کنیم و گاهی حتی توان حل مسائل ابتدایی را نداریم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر ضرورت جاری شدن معنویت در زندگی روزمره گفت: دنیا بی‌اعتبار است و تنها اتصال به قرآن و توجه به حرم اهل‌بیت (ع) می‌تواند انسان را در برابر سختی‌ها و چالش‌ها یاری کند.

مجیدی‌مهر ضمن تاکید بر اینکه توجه به قرآن و معنویت تنها راه مقابله با دشواری‌های زندگی است، گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای چهار دهه انقلاب اسلامی توجه به شعور و مفاهیم در کنار شعارها بوده است، حتی در روزهای اوج هیجان و شعارهای مذهبی، باید به عمق مفاهیم توجه داشت.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به چالش‌های فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کار ساده‌ای نیست و در چنین شرایطی شیطان همراه انسان می‌شود؛ همان‌گونه که در هر جایی که قرآن خوانده می‌شود باید به خداوند پناه برد.

مجیدی‌مهر تاکید کرد: گاهی ممکن است قاری قرآن تصور کند بهترین فرد در این عرصه است، اما نباید فراموش کرد که در کنار هر آیه، شیطان نیز حضور دارد بنابراین باید در امور زندگی خدا را ناظر و یاور بدانیم و دست یاری را به سوی پروردگار دراز کنیم.