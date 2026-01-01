به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله کاظم سپاسی‌آشتیانی، ظهر پنج شنبه در آئین اختتامیه جشنواره برترین‌های صالحین و مسابقات قرآن و عترت استان مرکزی با تأکید بر نقش محافل قرآنی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی گفت: انس با قرآن و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) تنها در سایه طهارت دل ممکن است و حلقات صالحین، راهنمای جوانان در مسیر هدایت، بصیرت و تعالی معنوی هستند.

معاون امور صیانتی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه انس با قرآن و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) زمینه‌ساز تعالی حقیقی انسان است، افزود: فهم عمیق قرآن تنها در سایه طهارت دل امکان‌پذیر خواهد بود و حلقات صالحین با پیوند دادن جوانان با کلام وحی، مسیر هدایت، بصیرت و خودسازی را برای آنان روشن می‌سازند. قرآن کریم صرفاً کتاب تلاوت نیست، بلکه راهنمای جامع زندگی انسان است.

وی با اشاره به مضامین آیات سوره مبارکه واقعه تصریح کرد: همان‌گونه که مس ظاهری قرآن بدون وضو جایز نیست، درک باطن و حقیقت آیات الهی نیز بدون پاکی قلب امکان‌پذیر نخواهد بود. قلب آلوده می‌تواند موجب انحراف در فهم آیات شود، در حالی که قلب پاک، چراغی برای درک صحیح حقیقت وحی است.

آیت الله سپاسی‌آشتیانی با تأکید بر نقش پیشگیرانه حلقات صالحین در برابر انحرافات فکری و اعتقادی گفت: این محافل نقش مهمی در مصون‌سازی جوانان در برابر توطئه‌های دشمن دارند و فاصله گرفتن از چنین فضاهایی می‌تواند زمینه‌ساز گرفتار شدن در دام جریان‌های انحرافی شود.

وی افزود: قرآن با شرط طهارت، بصیرتی به انسان می‌بخشد که بتواند مرز حق و باطل و خط دشمن و خودی را به‌درستی تشخیص دهد.

معاون امور صیانتی حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) به‌عنوان قرآن ناطق بیان کرد: بهره‌گیری صحیح از قرآن تنها از مسیر اهل‌بیت (ع) ممکن است. تفسیر حقیقی قرآن صامت باید از زبان قرآن ناطق شنیده شود تا حقیقت وحی در جان انسان جاری شود.

وی اظهار کرد: برای آنکه انسان مهمان واقعی سفره قرآن باشد، باید از معارف و هدایت امیرالمؤمنین (ع) بهره بگیرد تا قرآن در رفتار و سبک زندگی او تجلی پیدا کند.