به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریبآبادی ظهر دوشنبه در همایش چشمانداز جهانی ایران که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی گستردهای است که باید در روابط خارجی به آنها توجه ویژه داشت.
وی افزود: ایران با همسایگان آبی و خشکی خود روابط مناسبی دارد و تلاش شده برنامههای جامع در حوزههای سیاسی و اقتصادی با این کشورها طراحی شود.
روابط راهبردی با چین و روسیه ضرورت شرایط امروز
معاون وزیر خارجه با اشاره به سفرهای اخیر رئیسجمهور به کشورهای منطقه بیان کرد: در شرایط کنونی، نقش همسایگان برای ما بسیار مهم است و تلاش میکنیم سطح روابط با این کشورها را بیش از پیش ارتقا دهیم.
غریبآبادی با تأکید بر اهمیت همکاریهای ایران با چین و روسیه اظهار داشت: تفسیرهای گوناگونی درباره نگاه ایران به شرق مطرح میشود اما در شرایطی که در آن قرار داریم، تقویت روابط با این دو کشور کاملاً ضروری و کلیدی است.
وی افزود: در دوران سخت از جمله دورههای جنگ، تحریم و فشارهای سیاسی، چین و روسیه در کنار ایران بودهاند و در حوزه بینالمللی نیز با مواضع ضدایرانی و برخی قطعنامهها مخالفت کردند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: روابط ما با این دو کشور در سطح راهبردی است و اسناد مشارکت بلندمدت میان ایران و آنها وجود دارد.
غریبآبادی با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی است، گفت: بخش قابل توجهی از مأموریتهای وزارت خارجه و سفارتخانههای ایران در جهان به شناسایی فرصتهای اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و توسعه روابط تجاری اختصاص یافته است.
وی افزود: اگرچه تحریمها دشواریهایی ایجاد کرده، اما هدف ما بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت کشورهای منطقه و سایر مناطق جهان است.
معاون وزیر خارجه با اشاره به عضویت ایران در مجموعههایی همچون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این سازمانها فرصتهای اقتصادی ارزشمندی برای کشور ایجاد میکنند.
وی عنوان کرد: اکنون دستگاههای اجرایی در حال تدوین برنامههای عملیاتی مشترک با کشورهای عضو هستند تا از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری این نهادها بهصورت هدفمند استفاده شود.
غریبآبادی با تأکید بر اهمیت حضور فعال ایران در سازمانهای بینالمللی افزود: یکی از اولویتهای ما جلوگیری از شکلگیری اجماع علیه ایران و در مقابل، ایجاد اجماع در محکومیت اقدامات خصمانه علیه کشور است.
وی به نمونه اخیر اختلافنظر در شورای امنیت اشاره کرد و گفت: در موضوع اسنپبک، برخلاف گذشته که قطعنامههای تحریمی علیه ایران با اجماع تصویب میشد، این بار ۶ کشور رأی متفاوت دادند و ۴ کشور –از جمله دو عضو دائم– رأی منفی دادند. این دستاورد نتیجه تلاشهای دیپلماتیک ایران بود.
غریبآبادی با اشاره به سابقه طولانی تهدیدها، تحریمها و اقدامات خصمانه علیه ایران گفت: ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به دلیل استقلال و پیشرفت هدف فشار قرار گرفته است. استقلال سیاسی هزینه دارد اما جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را با قدرت ادامه داده است.
وی افزود: برخی کشورها در برابر قدرتهای بزرگ توان ایستادگی ندارند اما جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت خود عقبنشینی نکرده و این موضوع برای برخی کشورها قابل تحمل نیست.
