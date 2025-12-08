  1. استانها
غریب‌آبادی: تقویت روابط با همسایگان محور سیاست خارجی ایران است

قزوین – معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تقویت روابط با همسایگان، توسعه همکاری‌های راهبردی با چین و روسیه، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای را محور دستگاه دیپلماسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب‌آبادی ظهر دوشنبه در همایش چشم‌انداز جهانی ایران که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای است که باید در روابط خارجی به آن‌ها توجه ویژه داشت.

وی افزود: ایران با همسایگان آبی و خشکی خود روابط مناسبی دارد و تلاش شده برنامه‌های جامع در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با این کشورها طراحی شود.

روابط راهبردی با چین و روسیه ضرورت شرایط امروز

معاون وزیر خارجه با اشاره به سفرهای اخیر رئیس‌جمهور به کشورهای منطقه بیان کرد: در شرایط کنونی، نقش همسایگان برای ما بسیار مهم است و تلاش می‌کنیم سطح روابط با این کشورها را بیش از پیش ارتقا دهیم.

غریب‌آبادی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های ایران با چین و روسیه اظهار داشت: تفسیرهای گوناگونی درباره نگاه ایران به شرق مطرح می‌شود اما در شرایطی که در آن قرار داریم، تقویت روابط با این دو کشور کاملاً ضروری و کلیدی است.

وی افزود: در دوران سخت از جمله دوره‌های جنگ، تحریم و فشارهای سیاسی، چین و روسیه در کنار ایران بوده‌اند و در حوزه بین‌المللی نیز با مواضع ضدایرانی و برخی قطعنامه‌ها مخالفت کردند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: روابط ما با این دو کشور در سطح راهبردی است و اسناد مشارکت بلندمدت میان ایران و آن‌ها وجود دارد.

غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی است، گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ایران در جهان به شناسایی فرصت‌های اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و توسعه روابط تجاری اختصاص یافته است.

وی افزود: اگرچه تحریم‌ها دشواری‌هایی ایجاد کرده، اما هدف ما بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت کشورهای منطقه و سایر مناطق جهان است.

معاون وزیر خارجه با اشاره به عضویت ایران در مجموعه‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این سازمان‌ها فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی برای کشور ایجاد می‌کنند.

وی عنوان کرد: اکنون دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین برنامه‌های عملیاتی مشترک با کشورهای عضو هستند تا از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این نهادها به‌صورت هدفمند استفاده شود.

غریب‌آبادی با تأکید بر اهمیت حضور فعال ایران در سازمان‌های بین‌المللی افزود: یکی از اولویت‌های ما جلوگیری از شکل‌گیری اجماع علیه ایران و در مقابل، ایجاد اجماع در محکومیت اقدامات خصمانه علیه کشور است.

وی به نمونه اخیر اختلاف‌نظر در شورای امنیت اشاره کرد و گفت: در موضوع اسنپ‌بک، برخلاف گذشته که قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران با اجماع تصویب می‌شد، این بار ۶ کشور رأی متفاوت دادند و ۴ کشور –از جمله دو عضو دائم– رأی منفی دادند. این دستاورد نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک ایران بود.

غریب‌آبادی با اشاره به سابقه طولانی تهدیدها، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه علیه ایران گفت: ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به دلیل استقلال و پیشرفت هدف فشار قرار گرفته است. استقلال سیاسی هزینه دارد اما جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را با قدرت ادامه داده است.

وی افزود: برخی کشورها در برابر قدرت‌های بزرگ توان ایستادگی ندارند اما جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت خود عقب‌نشینی نکرده و این موضوع برای برخی کشورها قابل تحمل نیست.

    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تا به حال ، چین روسیه چه گلی به سر ملت ایران زده‌اند ؟ جز آنکه روسیه همه جا با کارت ایران بازی می‌کند و چین هم نفت ایران را ارزان می‌برد !!! لطفا یک مورد نشان دهید که آنان به این ملت کمک کردند .

