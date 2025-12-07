تقویت دیپلماسی جوانان با محوریت بریکس، شانگهای و ایرانیان خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از برگزاری دو نشست تخصصی با معاون وزیر امور خارجه و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و گفت: برنامههای مشترک در حوزه جوانان، ایرانیان خارج از کشور و تقویت روایت ایران در مجامع بینالمللی وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی با اشاره به دیدار خود با دکتر غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، اظهار کرد: در این نشست مفصل درباره گسترش همکاریهای جوانان در چارچوب بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفتوگو کردیم. هدف ما این است که حضور نسل جوان ایران در این نهادهای مهم بینالمللی پررنگتر و اثرگذارتر شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای قابلتوجهی برای همکاریهای چندجانبه در حوزه جوانان وجود دارد، افزود: موضوعاتی مانند تبادل تجربه، برنامههای مشترک آموزشی و فرهنگی و حضور نمایندگان جوان ایرانی در کارگروههای تخصصی این سازمانها در دستور کار مشترک قرار گرفت.
رحیمی همچنین درباره دیدار خود با دکتر ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: محور این جلسه بر برنامههای مرتبط با ایرانیان خارج از کشور متمرکز بود. با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، چند طرح گسترده برای ارتباط سازمانیافتهتر با جوانان ایرانی مقیم خارج و بهرهگیری از ظرفیت فرهنگی آنان آغاز شده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه از رونمایی «پوستر روایت ایران» خبر داد و تصریح کرد: این پوستر بخشی از طرح جامع روایت ایران است؛ ابتکاری که با هدف بازنمایی توانمندیها، هویت، پیشرفتها و تصویر واقعی ایران در گفتوگوهای بینالمللی طراحی شده است. تلاش داریم روایت معتبر و جذابی از ایران توسط خود جوانان ارائه شود.
رحیمی با تأکید بر اینکه همکاریهای بیننهادی در حوزه جوانان وارد مرحله جدیدی شده است، خاطرنشان کرد: این جلسات و هماهنگیها نشان میدهد که سیاست جوانمحور در سطح ملی و بینالمللی در حال تبدیل شدن به یک برنامه عملیاتی و پایدار است.
