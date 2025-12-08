به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بلد از ظهر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه ملی مهارت سمنان با بیان اینکه دانشجویان در دوران دفاع مقدس نقشی بیبدیل در دفاع از میهن داشتند و پس از آن نیز در عرصه سازندگی کشور پیشگام بودند، افزود: دانشجو قلب تپنده دانشگاه و موتور محرک توسعه، تعالی و پیشرفت کشور است و آینده ایران به دست دانشجویان توانمند امروز رقم میخورد.
وی با اشاره به فعالیت دانشگاه ملی مهارت خاطرنشان کرد: در این دانشگاه ۷۰ درصد دروس به صورت عملی ارائه میشود و این مزیت موجب شده دانشجویان در کوتاهترین زمان جذب بازار کار شوند.
فرماندار سمنان با اشاره به اهداف هفتمین برنامه توسعه کشور اظهار داشت: بر اساس این برنامه، پیشبینی شده است ۵۵ درصد دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای مشغول به تحصیل شوند.
صمیمیان با بیان اینکه در سال جاری بیش از چهار هنرستان به ظرفیت آموزشی شهر سمنان اضافه شده است اعلام کرد: در سمنان ۲۷ هزار دانشجو در ۱۵ دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و بیش از ۱۷۰۰ نفر از آنان در دانشکدههای ملی مهارت دختران و پسران سمنان فعالیت دارند. حدود ۷۰ درصد دانشجویان شهر سمنان غیر بومی هستند و این موضوع لزوم توسعه زیرساختهای اقامتی را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه خوابگاهها گفت: با عنایت به سفر ریاست جمهور به استان؛ تأمین زمین و فراهمسازی شرایط ایجاد خوابگاه برای دانشکدههای ملی مهارت دختران و پسران سمنان در اولویت برنامههای کاری ما قرار خواهد گرفت.
سرپرست دانشگاه مهارت سمنان نیز با اشاره به رسالت دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشگاه ملی مهارت برای ایجاد پیوند واقعی بین آموزش و اشتغال شکل گرفته است. هدف ما این است که دانشجو پس از فارغالتحصیلی، نهتنها دانش، بلکه مهارت عملی مورد نیاز بازار کار را نیز داشته باشد.
مظاهر خیرخواهان در ادامه افزود: دانشجویان سرمایههای ماندگار این سرزمیناند و یکی از مأموریتهای ما فراهمکردن محیطی برای بروز خلاقیتها و توانمندیهای آنان است. تحقق توسعه مهارتمحور، بدون حضور فعال و مؤثر دانشجویان امکانپذیر نیست.
وی با اعلام برنامههای جدید مهارتافزایی اظهار داشت: بهزودی طرحهای مشترکی با دستگاههای اجرایی استان برای برگزاری دورههای تخصصی و پروژهمحور آغاز خواهد شد تا مسیر ورود دانشجویان به عرصه اشتغال حرفهای تسهیل شود
