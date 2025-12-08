به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری ظهر دوشنبه، کیوان امینی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه با تشریح ابعاد مختلف هفته پژوهش در استان کرمانشاه آن را فرصتی مهم برای ترویج فرهنگ پژوهش، تقویت پژوهشگران و پیوند عملی علم و فناوری با نیازهای واقعی جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه هفته پژوهش و فناوری در سطح ملی از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه برگزار می‌شود و در استان‌ها سه هفته ابتدایی آذر ماه را نیز در بر می‌گیرد، اظهار کرد: شعار ملی امسال «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» است؛ شعاری که به گفته او، برای هر کشوری می‌تواند زمینه‌ساز تحول باشد، چرا که توسعه بدون اتکا به دانش و پژوهش ممکن نیست.

امینی با تاکید بر نقش پژوهش در همه سطوح از جمله مدارس، بیان کرد: آموزش درست اندیشیدن به دانش‌آموزان و پرورش نگاه نقادانه، اثرگذاری بیشتری حتی نسبت به شاخص‌هایی مانند بهره هوشی دارد و این موضوع باید در سیستم آموزشی کشور جدی گرفته شود.

وی توضیح داد که نگاه مدارس باید از «آموزش محفوظات» به «چگونه اندیشیدن و حل مسئله» تغییر کند.

در ادامه، معاون پژوهشی دانشگاه رازی با اشاره به تغییر رویکرد دانشگاه در برگزاری برنامه‌های امسال گفت: برخلاف سال‌های گذشته که مراسم‌ها به صورت متمرکز برگزار می‌شد، امسال جشنواره‌های دانشکده‌ای و برنامه‌های گسترده‌تری اجرا شده تا بخش «همگانی‌سازی پژوهش» پررنگ‌تر شود.

وی افزود: دانشگاه رازی با ۹۷ دستاورد در نمایشگاه پژوهش امسال ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

امینی با تشریح ساختار مدیریتی هفته پژوهش استان، از تشکیل هفت کمیته تخصصی و سیزده جشنواره خبر داد که هر یک توسط دستگاه‌های مختلف استان مدیریت می‌شوند؛ از جمله کمیته علمی دانشگاه رازی، کمیته اطلاع‌رسانی صدا و سیما، کمیته کارگاه‌های آموزشی دانشگاه صنعتی، کمیته بازدیدهای پژوهشی شرکت شهرک‌های صنعتی، و همچنین جشنواره‌هایی در حوزه دانش‌آموزی، کشاورزی، صنعت، رسانه، بانوان پژوهشگر، خیرین و حتی پژوهشگران حوزه قضائی.

روند انتخاب پژوهشگران برتر و آمارهای علمی استان کرمانشاه

امینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شیوه انتخاب پژوهشگران برتر توضیح داد: امسال ۹۷ درخواست از دستگاه‌های اجرایی دریافت شده و پرونده‌ها براساس آئین‌نامه اصلاح‌شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی گفت: چهار پژوهشگر برتر استانی شامل دو نفر از دانشگاه رازی، یک نفر از علوم پزشکی و یک نفر از دانشگاه صنعتی انتخاب شده‌اند و در مجموع ۷۶ پژوهشگر و فناور در مراسم روز چهارشنبه تجلیل خواهند شد.

وی با اشاره به انتقادها درباره تکراری بودن برخی پژوهشگران برگزیده افزود: اگرچه تلاش شده از تکرار جلوگیری شود، اما ماهیت رشته‌ها، عملکرد علمی و معیارهای امتیازدهی سبب می‌شود برخی چهره‌های برجسته چند بار انتخاب شوند.

جایگاه دانشگاه رازی در رتبه‌بندی‌ها و پیشرفت‌های اخیر

معاون پژوهشی دانشگاه رازی با اشاره به سابقه ۵۴ ساله این دانشگاه گفت: دانشگاه رازی با ۱۲ هزار دانشجو، ۱۴ دانشکده و بیش از ۴۸۰ عضو هیئت علمی، بزرگ‌ترین دانشگاه جامع غرب کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: امسال دانشگاه در رتبه‌بندی ISC جایگاه هشتم را در میان ۶۴ دانشگاه جامع کشور کسب کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که در رتبه‌بندی «گرین متریک» سال ۲۰۲۵، دانشگاه رازی با ۶۲ پله صعود به رتبه ۱۴۷ جهان و رتبه اول کشور در شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی دست یافته است. در بخش تولیدات علمی نیز رشد ۱۰ درصدی، حضور هفت پژوهشگر در فهرست یک درصد برتر جهان و ۲۴ نفر در جمع دو درصد برتر گزارش شده است.

چالش‌های پژوهش؛ از محدودیت بودجه تا نیاز به حمایت خیرین

امینی در پایان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه پژوهش گفت: پژوهش بدون حمایت مالی کافی نمی‌تواند نتایج مؤثر و کاربردی تولید کند. وی تأکید کرد که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها را فرسوده کرده و نیاز به نوسازی فوری دارند.

وی نقش خیرین علمی در این زمینه را بسیار مهم دانست و گفت: در استان‌های پیشرو مشارکت خیرین نقش کلیدی داشته اما در کرمانشاه هنوز این ظرفیت فعال نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین حمایتی جدید مانند اعتبارات مالیاتی و توسعه همکاری‌های صنعت با دانشگاه، مسیر پژوهش در استان کرمانشاه پویاتر و اثرگذارتر شود.