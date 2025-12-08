به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه اسلامی ایرانی اظهار داشت: دومین رویداد رسانه‌ای ۲۴ ساعته «طنین» ویژه بانوان فرصتی است تا توانمندی‌ها، ایستادگی و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به زبان رسانه بازنمایی شود.

وی افزود: در این رویداد قالب‌های متنوعی همچون کلیپ و گزارش ویدئویی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر پیش‌بینی شده است تا هر رسانه بتواند متناسب با ظرفیت خود، محتوای اثرگذار تولید کند.

به گفته مسئول بسیج رسانه مازندران، محورهای محتوایی این رویداد شامل موضوعاتی، چون زن و خودباوری، مقاومت و شجاعت زنان، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، عفاف و پوشش و هویت زن مسلمان، تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویت‌ها و الزامات زن مسلمان ایرانی، روایت‌سازی زنان در نبرد ۱۲ روزه، حضور زنان موفق در ایران و جهان اسلام، چالش جمعیت و سبک زندگی اسلامی ایرانی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: این رویداد رسانه‌ای دوشنبه ۲۴ آذر به‌صورت ۲۴ ساعته برگزار می‌شود و انتظار می‌رود رسانه‌ها و فعالان فرهنگی با تولید آثار در قالب‌های مختلف، نقش بانوان در جامعه اسلامی ایرانی را پررنگ‌تر سازند.

این مسئول اعلام کرد: این رویداد رسانه‌ای با هدف بازتاب نقش‌آفرینی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بانوان ایرانی و مسلمان در استان مازندران برگزار خواهد شد.