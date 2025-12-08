  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

سه معاون فرماندار و ۱۱ بخشدار جدید در هرمزگان منصوب شدند

بندرعباس- طی صدور احکامی از سوی استاندار هرمزگان تغییر در راس معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی سه فرمانداری در هرمزگان و انتصاب 11 بخشدار جدید انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس احکام صادره توسط استاندار هرمزگان مصطفی ماندگاری به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری حاجی آباد، ناصر مقصودی نسب به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پارسیان و عبدالهادی اسدپور به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک منصوب شد.

همچنین بر اساس احکام صادره اکبر جوذری سرپرست بخشداری بمانی از توابع شهرستان سیریک، غلامرضا شارخ سرپرست بخشداری گوهران از توابع بشاگرد، امیر ذاکری‌خواهان سرپرست بخشداری بندزرک از توابع میناب، عبدالرحیم احمدپور سرپرست بخشداری فین از توابع بندرعباس، محمد راهدار سرپرست بخشداری گافر و پارامون از توابع بشاگرد، عیسی زارعی سرپرست بخشداری تیاب از توابع میناب، نجمه احمدپور سرپرست بخشداری فارغان از توابع حاجی‌آباد، حبیب‌الله شیدایی سرپرست بخشداری کوخردهرنگ از توابع بستک، مجید بنائی‌زاده سرپرست بخشداری کوشکنار از توابع پارسیان، مسعود ساربانی سرپرست بخشداری حَرا از توابع قشم و سعیدالله مبارکی به عنوان سرپرست بخشداری بخش مرکزی خمیر منصوب شدند.

