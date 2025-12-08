خبرنگار مهر رتبه برتر گزارش در جشنواره طنین را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه اسمی خبرنگار خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی بعد از ظهر دوشنبه رتبه برتر گزارش را در جشنواره طنین (حریم رسالت) در استان را کسب کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در مراسم تجلیل از نفرات برتر این جشنواره با اشاره به جایگاه والای زن در اسلام، گفت: رسانهها در تبیین این جایگاه در جامعه نقش اساسی دارند.
سرهنگ مهدی رضوی با تاکید بر اینکه زن دارای حرمت و شخصیت است و نباید نگاه ابزاری به زنان داشت، عنوان کرد: غرب میخواهد با رسانهای که در اختیار دارد جذابیتهای غیرواقعی برای زنان ایجاد کند لذا نقش رسانه و محتوای رسانههای داخلی در تبیین جایگاه واقعی زن بسیار مهم و تعیینکننده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه با اشاره به رویدادهای اخیر، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی، ملت ایران منسجم و متحد شدند و این اتحاد باید حفظ شود.
رضوی با تاکید به اینکه از مسئولان درخواست میشود با جدیت مشکلات اقتصادی و افزایش غیرطبیعی قیمتها را کنترل کنند، افزود: وظیفه رسانه بیان واقعیات و آگاهسازی جامعه است.
