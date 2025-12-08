اردوی درمانی رایگان در روستاهای قشم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه هماهنگی اردوی خدمات پزشکی و درمانی رایگان اظهار داشت: اردوی ۷۵ روزه ارائه خدمات رایگان سلامت در روستاهای جزیره قشم با همکاری استانداری هرمزگان، فرمانداری قشم، سازمان منطقه آزاد و با محوریت مؤسسه خیریه نورآوران سلامت آغاز شد.

وی افزود: این طرح شامل خدمات چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، توزیع عینک، دارو و انجام جراحی‌های تخصصی است و پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای قشم از آن بهره‌مند شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در این اردو بین ۴۰ تا ۶۰ پزشک و متخصص از سراسر کشور به هرمزگان می آیند که یک ظرفیت بزرگ برای مردم قشم است و باید به بهترین شکل از آن استفاده شود تا مردم و اقشار کم درآمد بیشترین بهره را ببرند.

صادقی پور تاکید کرد: هر هماهنگی که نیاز باشد در استان انجام خواهد شد تا هیچ مانعی برای ارائه خدمات وجود نداشته باشد.

مستوره اباذرپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان نیز با اشاره به سابقه نورآوران سلامت در ارائه خدمات جهادی اظهار کرد: گروه نورآوران سلامت پیش از این در بشاگرد، رودان، حاجی‌آباد و بندرلنگه خدمات گسترده درمانی ارائه کرده و امروز با همان تجربه وارد قشم شده است.

وی ادامه داد: آموزش نیروهای بومی روستاها در کنار درمان از برنامه‌های اصلی این اردوست تا دستیاران محلی برای ادامه مسیر توانمند شوند.

وی خاطر نشان کرد: دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید در موضوع بیماریابی و غربال‌گری فعال باشند تا تقسیم‌بندی دقیق روستاها انجام شود و خدمات هدفمند و عادلانه به دست مردم برسد.