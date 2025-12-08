  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

اردوی درمانی رایگان در روستاهای قشم آغاز شد

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان با اعلام آغاز اردوی ۷۵روزه خدمات رایگان پزشکی در روستاهای قشم گفت: همه دستگاه‌ها باید برای اجرای این طرح پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه هماهنگی اردوی خدمات پزشکی و درمانی رایگان اظهار داشت: اردوی ۷۵ روزه ارائه خدمات رایگان سلامت در روستاهای جزیره قشم با همکاری استانداری هرمزگان، فرمانداری قشم، سازمان منطقه آزاد و با محوریت مؤسسه خیریه نورآوران سلامت آغاز شد.
وی افزود: این طرح شامل خدمات چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، توزیع عینک، دارو و انجام جراحی‌های تخصصی است و پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای قشم از آن بهره‌مند شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در این اردو بین ۴۰ تا ۶۰ پزشک و متخصص از سراسر کشور به هرمزگان می آیند که یک ظرفیت بزرگ برای مردم قشم است و باید به بهترین شکل از آن استفاده شود تا مردم و اقشار کم درآمد بیشترین بهره را ببرند.
صادقی پور تاکید کرد: هر هماهنگی که نیاز باشد در استان انجام خواهد شد تا هیچ مانعی برای ارائه خدمات وجود نداشته باشد.
مستوره اباذرپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان نیز با اشاره به سابقه نورآوران سلامت در ارائه خدمات جهادی اظهار کرد: گروه نورآوران سلامت پیش از این در بشاگرد، رودان، حاجی‌آباد و بندرلنگه خدمات گسترده درمانی ارائه کرده و امروز با همان تجربه وارد قشم شده است.
وی ادامه داد: آموزش نیروهای بومی روستاها در کنار درمان از برنامه‌های اصلی این اردوست تا دستیاران محلی برای ادامه مسیر توانمند شوند.
وی خاطر نشان کرد: دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید در موضوع بیماریابی و غربال‌گری فعال باشند تا تقسیم‌بندی دقیق روستاها انجام شود و خدمات هدفمند و عادلانه به دست مردم برسد.

