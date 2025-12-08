به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری غروب دوشنبه در جلسه شورای فرهنگی شاهرود در محل اداره ورزش و جوانان این شهر با اشاره به وضعیت نامناسب حجاب در این شهر، بر لزوم اقدامات جدی و همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با این ناهنجاری تاکید کرد.

وی با صراحت به موضوع حجاب پرداخت و اظهار داشت: وضعیت کنونی حجاب در شاهرود مطلوب و قابل قبول نیست و برای اصلاح این روند، به اقداماتی جدی، برنامه‌ریزی‌شده و فراگیر نیاز داریم.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود حل این مسئله را منوط به همکاری همه‌جانبه نهادها و دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: مقابله با این ناهنجاری باید با درک عمیق و به صورت آگاهانه صورت پذیرد، لذا اقدام تک‌بعدی و بدون همراهی سایر نهادها ثمربخش نخواهد بود.

آصفری در بخش دیگری از سخنانش، با تبریک ایام شادی اهل‌بیت (ع)، بر ضرورت ایجاد فضایی با نشاط و معنوی تأکید کرد: اجرای مناسب و باشکوه مراسم و جشن‌های مذهبی، علاوه بر تقویت شعائر دینی، به شادابی و انسجام اجتماعی مردم کمک شایانی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: بایستی با برنامه‌ریزی دقیق و ابتکاری، ویژه‌برنامه‌هایی غنی و تأثیرگذار در سراسر شهرستان برای این مناسبت مهم تدارک دیده شود.

فرماندار شاهرود در ادامه با تمرکز بر مسائل دانشجویی، گفت: گوش‌دادن به دغدغه‌ها و صدای دانشجویان یک ضرورت است، زیرا آنان آینده‌سازان این مرز و بوم هستند و توجه به مطالبات به‌حق آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

آصفری با اشاره به مشکلات رفاهی دانشجویان، خواستار رسیدگی فوری شد: مسائل مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی و کیفیت تغذیه در سلف‌سرویس دانشگاه‌ها باید با حداکثر سرعت و دقت پیگیری و مرتفع شود.