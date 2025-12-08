  1. استانها
فرماندار شاهرود: وضعیت حجاب در شهر رضایت‌بخش نیست؛ برخورد آگاهانه باشد

شاهرود- فرماندار شاهرود با ابراز نارضایتی از وضعیت حجاب در این شهر، بر لزوم مقابله آگاهانه با این ناهنجاری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری غروب دوشنبه در جلسه شورای فرهنگی شاهرود در محل اداره ورزش و جوانان این شهر با اشاره به وضعیت نامناسب حجاب در این شهر، بر لزوم اقدامات جدی و همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با این ناهنجاری تاکید کرد.

وی با صراحت به موضوع حجاب پرداخت و اظهار داشت: وضعیت کنونی حجاب در شاهرود مطلوب و قابل قبول نیست و برای اصلاح این روند، به اقداماتی جدی، برنامه‌ریزی‌شده و فراگیر نیاز داریم.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود حل این مسئله را منوط به همکاری همه‌جانبه نهادها و دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: مقابله با این ناهنجاری باید با درک عمیق و به صورت آگاهانه صورت پذیرد، لذا اقدام تک‌بعدی و بدون همراهی سایر نهادها ثمربخش نخواهد بود.

آصفری در بخش دیگری از سخنانش، با تبریک ایام شادی اهل‌بیت (ع)، بر ضرورت ایجاد فضایی با نشاط و معنوی تأکید کرد: اجرای مناسب و باشکوه مراسم و جشن‌های مذهبی، علاوه بر تقویت شعائر دینی، به شادابی و انسجام اجتماعی مردم کمک شایانی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: بایستی با برنامه‌ریزی دقیق و ابتکاری، ویژه‌برنامه‌هایی غنی و تأثیرگذار در سراسر شهرستان برای این مناسبت مهم تدارک دیده شود.

فرماندار شاهرود در ادامه با تمرکز بر مسائل دانشجویی، گفت: گوش‌دادن به دغدغه‌ها و صدای دانشجویان یک ضرورت است، زیرا آنان آینده‌سازان این مرز و بوم هستند و توجه به مطالبات به‌حق آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

آصفری با اشاره به مشکلات رفاهی دانشجویان، خواستار رسیدگی فوری شد: مسائل مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی و کیفیت تغذیه در سلف‌سرویس دانشگاه‌ها باید با حداکثر سرعت و دقت پیگیری و مرتفع شود.

