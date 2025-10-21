به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح سه شنبه در دیدار با مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در محل دفتر خود، بابیان اینکه رعایت موازین بهداشتی در مراحل کشتار دام و طیور امری بدیهی است، ابراز داشت: انتظار میرود این موارد در شاهرود به دقت رعایت شود.
وی با بیان اینکه تأمین سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، افزود: بدون تأمین زیرساختهای لازم بهداشت تمام زحمات و هزینههای صرف شده پیرامون سلامت از بین خواهد رفت و.
فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه یکی از بخشهای حساس در حوزه سلامت پیرامون دام و طیور است، ابراز داشت: نظارت مستمر در این خصوص از انتظارات و خواستههای به جد شهروندان است.
آصفری با بیان اینکه بیماریهای مشترک بین انسان و دام باید کنترل شود، تصریح کرد: حتی یک مورد نیز نباید از این موارد در شهرستان مشاهده شود.
وی افزود: بهداشت کشتارگاهها و مراکز عرضه به دلیل ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت در شاهرود مورد تاکید است.
نظر شما