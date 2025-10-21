  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

تأکید فرماندار شاهرود بر نظارت و رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه‌ها

شاهرود- فرماندار شاهرود با تأکید بر ضرورت نظارت کافی بر کشتارگاه‌های این شهرستان، بر لزوم رعایت موازین بهداشتی در این مراکز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح سه شنبه در دیدار با مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در محل دفتر خود، بابیان اینکه رعایت موازین بهداشتی در مراحل کشتار دام و طیور امری بدیهی است، ابراز داشت: انتظار می‌رود این موارد در شاهرود به دقت رعایت شود.

وی با بیان اینکه تأمین سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، افزود: بدون تأمین زیرساخت‌های لازم بهداشت تمام زحمات و هزینه‌های صرف شده پیرامون سلامت از بین خواهد رفت و.

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه یکی از بخش‌های حساس در حوزه سلامت پیرامون دام و طیور است، ابراز داشت: نظارت مستمر در این خصوص از انتظارات و خواسته‌های به جد شهروندان است.

آصفری با بیان اینکه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام باید کنترل شود، تصریح کرد: حتی یک مورد نیز نباید از این موارد در شهرستان مشاهده شود.

وی افزود: بهداشت کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه به دلیل ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت در شاهرود مورد تاکید است.

