فرماندار شاهرود: دانشجویان امروز «معماران» فردای ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در محل سالن پور سینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشجو را نماد پرسش گری، مسئولیت پذیری، عدالت خواهی و امیدواری دانست و ابراز داشت: دانشجو در پیشبرد توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور اثر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه آینده فردای این سرزمین به دست دانشجویان امروز رقم می‌خورد، افزود: توسعه کشور متکی به نسلی که به دنبال ارائه راه حل و مشارکت در رفع چالش‌ها است.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه سرمایه واقعی کشور دانشجویانی هستند که گره گشا چالش‌های موجود شوند، ابراز داشت: دانشجو با خلاقیت، توان علمی، اندیشه پویا و استقلال فکری و مسئولیت اجتماعی می‌تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد.

آصفری با بیان اینکه دانشجو باید از مطالبه گری عبور و وارد میدان شود، تصریح کرد: دانشگاه باید میدان تولید فکر و تربیت مدیران آینده باشد.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند نسل تحصیل کرده هستیم که با بر عهده گرفتن رفع بخشی از مشکلات به توسعه کمک کند، افزود: دانشجو امروز با نگاه ملی، اخلاق و روحیه تعامل نقش آفرین فردای ایران است.