«نورآمد» با نقاشی روایت شد؛ نابودی اسرائیل با استناد به نور الهی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشیهای عبدالحمید قدیریان با عنوان «نورآمد» عصر دوشنبه ۱۷ آذر در گالری حبیباله صادقی حوزه هنری افتتاح شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، محسن مؤمنی شریف، محمد زرویی نصرآباد مدیر مؤسسه فرهنگی هنری نام، سیدشهابالدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مجتبی فرآورده، شهریار بحرانی، مسعود جعفری جوزانی، علی بحرینی، محمدحسین حیدری، محمود عبدالحسینی، حسین عصمتی، ناصر سیفی، کامیار صادقی، محمدعلی نادری و جمعی دیگر از هنرمندان و مدیران تجسمی حضور داشتند.
در این نمایشگاه، موضوع آثار نقاشی عبدالحمید قدیریان، نَقل تصویری نابودی رژیم صهیونیستی به روایت قرآن است که در آن حدود ۳۰ اثر نقاشی رنگروغن از وی به نمایش درآمده است و سعی دارد دریچه تازهای به رابطه میان حوزه اندیشه، هنر و حکمرانی آینده با رویکردی حقمدار بگشاید.
عبدالحمید قدیریان در افتتاحیه نمایشگاهش، ضمن تشکر از حاضران، گفت: اینجا یک کار گروهی اتفاق افتاده است و من فقط اجرای آن را برعهده داشتم. بنا داشتم در این نمایشگاه و آثارم مفاهیمی مطرح شود و تا اینجا برای بیان این مفاهیم تلاشم را کردم و منتظر هستم اهل علم در مورد این آثار صحبت کنند تا مفاهیمی جدید مطرح شود و کارم ادامه پیدا کند.
وی توضیح داد: این نمایشگاه حاصل حدود چهل سال پژوهش و جمعآوری شواهدی است که من را به این باور رساند خداوند نور خود را بهتدریج در زمین کامل میکند اما ما اغلب از این حقیقت غافل هستیم. مثلاً اربعین را خداوند بهعنوان یک رخداد نورانی خلق کرد و ما آن را فقط به راهپیمایی تقلیل دادیم یا در ماجرای غزه، خداوند با نور خود مردم را حفظ کرد اما برداشت دیگری داشتیم. حتی در بیداری اروپاییها و آمریکاییها نسبت به ظلم، نقش نور الهی نادیده گرفته شد.
قدیریان این نمایشگاه نقاشی را نمایشگاهی به مفهوم متعارف ندانست و گفت: این یک رویداد روحانی و معرفتی است و ما اسمش را «نقل» گذاشتیم تا از نمایشگاههای معمول فاصله داشته باشد. اینجا هدف ایجاد تفکر و اشاعه آن است. هنر متعهد باید وارد میدان شود و این شکل از محفل، لازمهاش است.
در بیانیه نمایشگاه «نورآمد» آمده است: «نقل؛ پیوند عالم و هنرمند در چهار سفر معنا پیدا میکند. در روزگاری که نشانههای ظهور در لایههای پنهان تمدن آشکار میشود، مسیر گام دوم انقلاب نیازمند زبانی نو برای بیان حقیقت است. از همین نیاز، ما «نقل» را پدید آوردهایم؛ شیوهای تازه در مواجهه با هنرهای تجسمی که دیگر صرفاً نمایشگاه نیست بلکه روایتی از حقیقت است.
«نقل»، ترکیبی است از تصویر صوت فضا و تبیین؛ روایتی که مخاطب را از تماشاگر بودن به مشارکت در معنا میکشاند. در اینجا، جابجایی نه در مکان بلکه در موقف رخ میدهد؛ از ظاهر به باطن از حس به معنا. این روایت دو راوی دارد؛ «عالم» و «هنرمند»
در چهار سفر به هم میرسند. عالم هنرمند را به سرچشمه معنا میبرد؛ هنرمند، آن معنا را در خیال و تصویر میآفرین، اثر در عالم ناسوت پدیدار میشود و عالم، با تبیین مخاطب را از دیدن به شدن میرساند.
«نقل»، نه صرفاً نمایش، بلکه رویدادی روحانی است؛ پلی میان هنر و حقیقت میان انسان و نور.»
نمایشگاه «نورآمد» تا ۱۵ دی ۱۴۰۴، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۸ در گالری حبیبالله صادقی واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه دوم برقرار است.
نظر شما