به گزارش خبرنگار مهر طاهر رستمی شامگاه دوشنبه در جشن روز دانشجو که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اینکه همه اقوام، گروهها، احزاب و دانشگاهها برای دفاع از ایران اسلامی همدل و متحدند، اظهار کرد: در بزنگاههای مهم، ملت ایران از هر نگاه، زبان و قومیتی یک صدا ایستاد و اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در بازتاب دغدغههای علمی و توسعهای دانشجویان افزود: نگاه بسیاری از دانشجویان این دانشگاه بر این اصل استوار است که توسعه بدون دانایی و علم به نتیجه مطلوب نمیرسد و هر توفیقی که ایران در حوزههای مختلف بهدست آورده، نتیجه توجه به نخبگان، متخصصان و صاحبنظران بوده است.
رستمی با تأکید بر اهمیت مشارکت دانشگاهها در تصمیمسازی گفت: تأکید رئیسجمهور، دولت رفاه ملی و استاندار نیز بر همین مبنا است که نخبگان و اساتید در تصمیمگیریها نقش پررنگ و مؤثر داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: ارتباط بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی برای توسعه استان ضروری است و تلاش ما این بوده که از ظرفیت اساتید در حوزههای مختلف بهویژه اجتماعی و سیاسی استفاده کنیم؛ هرچند باید ارتباط با تشکلهای دانشجویی را نیز تقویت کنیم و از دیدگاههای آنان بهره ببریم.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی موجود در خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزههایی مانند خودکشی، طلاق و اعتیاد، با افزایش نگرانکننده روند آسیبها روبهرو بودیم و از سال ۱۴۰۱ با کمک دانشگاهها، همکاری دستگاهها و پرهیز از کار جزیرهای، روند صعودی متوقف و کاهش نسبی ایجاد شد.
رستمی با درخواست از اساتید و دانشجویان برای مشارکت جدیتر در مهار آسیبهای اجتماعی گفت: کمک دانشگاه برای اجرای برنامههای توسعهای خراسان شمالی ضروری است و ما در استانداری، همه اقدامات خود را با شفافیت کامل در حوزههای مختلف پیش میبریم.
