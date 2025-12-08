  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

رستمی: نخبگان باید در تصمیم‌سازی‌های خراسان شمالی نقش‌آفرین باشند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حضور دانشگاهیان در امور اجرایی استان گفت: پیشرفت استان تنها با نقش‌آفرینی نخبگان در تصمیم‌سازی‌ها محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر طاهر رستمی شامگاه دوشنبه در جشن روز دانشجو که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اینکه همه اقوام، گروه‌ها، احزاب و دانشگاه‌ها برای دفاع از ایران اسلامی همدل و متحدند، اظهار کرد: در بزنگاه‌های مهم، ملت ایران از هر نگاه، زبان و قومیتی یک صدا ایستاد و اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در بازتاب دغدغه‌های علمی و توسعه‌ای دانشجویان افزود: نگاه بسیاری از دانشجویان این دانشگاه بر این اصل استوار است که توسعه بدون دانایی و علم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و هر توفیقی که ایران در حوزه‌های مختلف به‌دست آورده، نتیجه توجه به نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران بوده است.

رستمی با تأکید بر اهمیت مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی گفت: تأکید رئیس‌جمهور، دولت رفاه ملی و استاندار نیز بر همین مبنا است که نخبگان و اساتید در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگ و مؤثر داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: ارتباط بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه استان ضروری است و تلاش ما این بوده که از ظرفیت اساتید در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اجتماعی و سیاسی استفاده کنیم؛ هرچند باید ارتباط با تشکل‌های دانشجویی را نیز تقویت کنیم و از دیدگاه‌های آنان بهره ببریم.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند خودکشی، طلاق و اعتیاد، با افزایش نگران‌کننده روند آسیب‌ها روبه‌رو بودیم و از سال ۱۴۰۱ با کمک دانشگاه‌ها، همکاری دستگاه‌ها و پرهیز از کار جزیره‌ای، روند صعودی متوقف و کاهش نسبی ایجاد شد.

رستمی با درخواست از اساتید و دانشجویان برای مشارکت جدی‌تر در مهار آسیب‌های اجتماعی گفت: کمک دانشگاه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خراسان شمالی ضروری است و ما در استانداری، همه اقدامات خود را با شفافیت کامل در حوزه‌های مختلف پیش می‌بریم.

