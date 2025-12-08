خسرویار: گرمه میزبان مسابقات قهرمانی کوراش جوانان شد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میزبانی مسابقات قهرمانی کشور جوانان در شهرستان گرمه، یک تخته تشک استاندارد و وارداتی کوراش به این شهرستان اهدا شد.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه کوراش در گرمه، افزود: درخشش ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های ملی و تبدیل شدن گرمه به یکی از قطب‌های نوظهور کوراش کشور، زمینه‌ساز این حمایت بوده است.

رئیس انجمن کوراش گفت: اهدای این تشک با هدف تقویت زیرساخت‌های تمرینی و مسابقاتی و پشتیبانی از روند روبه‌رشد کوراش در گرمه انجام شد.

خسرویار تصریح کرد: گرمه با میزبانی شایسته مسابقات قهرمانی کشور جوانان، جایگاه خود را در عرصه ورزش‌های رزمی بیش از گذشته تثبیت کرده است.

به گفته وی، توسعه امکانات و حمایت از استعدادهای کوراش در گرمه می‌تواند نقش‌آفرینی این شهرستان را در موفقیت‌های آینده ورزش کشور پررنگ‌تر کند.