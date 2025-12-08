  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

خسرویار: گرمه میزبان مسابقات قهرمانی کوراش جوانان شد

بجنورد- رئیس انجمن کوراش کشور گفت: همزمان با میزبانی مسابقات قهرمانی کوراش جوانان در شهرستان گرمه، یک تخته تشک استاندارد کوراش برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی به این شهرستان اهدا شد.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میزبانی مسابقات قهرمانی کشور جوانان در شهرستان گرمه، یک تخته تشک استاندارد و وارداتی کوراش به این شهرستان اهدا شد.

وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه کوراش در گرمه، افزود: درخشش ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های ملی و تبدیل شدن گرمه به یکی از قطب‌های نوظهور کوراش کشور، زمینه‌ساز این حمایت بوده است.

رئیس انجمن کوراش گفت: اهدای این تشک با هدف تقویت زیرساخت‌های تمرینی و مسابقاتی و پشتیبانی از روند روبه‌رشد کوراش در گرمه انجام شد.

خسرویار تصریح کرد: گرمه با میزبانی شایسته مسابقات قهرمانی کشور جوانان، جایگاه خود را در عرصه ورزش‌های رزمی بیش از گذشته تثبیت کرده است.

به گفته وی، توسعه امکانات و حمایت از استعدادهای کوراش در گرمه می‌تواند نقش‌آفرینی این شهرستان را در موفقیت‌های آینده ورزش کشور پررنگ‌تر کند.

