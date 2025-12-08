به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای راهبردی اعتکاف استان کردستان با اشاره به رشد کمی و کیفی مشارکت در این مراسم، بر هماهنگیهای فرابخشی برای رفع موانع و تسهیل حضور حداکثری تأکید کرد.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده، وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگی زمان امتحانات و برنامههای درسی و وزارت کشور برای صدور دستورالعمل مرخصی سهروزه کارمندان پای کار آمدهاند تا دغدغههای موجود مرتفع شود.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: حمایت مالی و لجستیکی اعتکاف امسال عمدتاً در چهار شهر اصلی سنندج، قروه، بیجار و کامیاران متمرکز خواهد شد و فرمانداران موظفاند با بسیج منابع محلی، اجرای باکیفیت برنامهها را تضمین کنند.
وی هدف نهایی از این اقدامات را تربیت معنوی و اجتماعی جوانان عنوان کرد و گفت: امیدواریم معتکفین بتوانند در این فضای معنوی، به سرمایههای اجتماعی خیر و مؤثر برای آینده استان و کشور تبدیل شوند.
