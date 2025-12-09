  1. دانشگاه و فناوری
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

آغاز پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، بر اساس اعلام دفتر نهاد مقام معظم رهبری در واحد دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ آغاز شده است.

تمامی دانشجویان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک https://survey.porsline.ir/s/jEEHWTtY نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

جزئیات تکمیلی درباره نحوه برگزاری مراسم اعتکاف پس از اتمام فرآیند ثبت‌نام و نهایی شدن آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. این اقدام فرصتی معنوی برای شرکت‌کنندگان به شمار می‌رود و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری، بستر مناسبی برای حضور پرشور در این مراسم فراهم کرده است.

شبنم درخشان

