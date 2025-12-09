به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، بر اساس اعلام دفتر نهاد مقام معظم رهبری در واحد دانشگاه آزاد اسلامی، پیشثبتنام مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ آغاز شده است.
تمامی دانشجویان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به لینک https://survey.porsline.ir/s/jEEHWTtY نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
جزئیات تکمیلی درباره نحوه برگزاری مراسم اعتکاف پس از اتمام فرآیند ثبتنام و نهایی شدن آن اطلاعرسانی خواهد شد. این اقدام فرصتی معنوی برای شرکتکنندگان به شمار میرود و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری، بستر مناسبی برای حضور پرشور در این مراسم فراهم کرده است.
