دیدار وزیر علوم طالبان با ولایتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راههای گسترش همکاریها بهویژه در حوزه آموزش عالی بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر علوم افغانستان با اشاره به نیازهای آموزشی این کشور، خواستار توسعه همکاریها با دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد زمینههای مشترک علمی و دانشگاهی شد.
وی همچنین درخواست کرد که شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل در رشتههای پزشکی، فنی، الکترونیک و هوش مصنوعی توسعه یابد.
همچنین، علی اکبر ولایتی در این دیدار تأکید کرد: متناسب با امکانات موجود، دانشگاه آزاد اسلامی آماده همکاری و ارائه مساعدت در حوزه آموزش عالی میباشد.
وی افزود: با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، دینی و تاریخی میان دو ملت و روابط برادرانه دو کشور، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم افغانستان بوده و امروز نیز از استقلال و پیشرفت این کشور حمایت میکند.
ولایتی همچنین اعلام کرد: کمک به توسعه و ارتقای آموزش عالی افغانستان، در حقیقت کمک به خودکفایی و تقویت کشور برادر است و دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد در ایجاد رشتههای تخصصی و فوقتخصصی جدید و نیز تبادل استاد و دانشجو با افغانستان همکاری کند.
شیخ مولوی ندا محمد ندیم، وزیر علوم افغانستان، با علیاکبر ولایتی، رئیس هیات موسس و هیات امناء دانشگاه آزاد و مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، دیدار و گفتوگو کرد.
