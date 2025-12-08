به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان اعلام کرد: با شکرگزاری از نزول باران رحمت الهی که طی ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در سطح شهرستان مریوان به بیش از ۸۰ میلی‌متر رسیده است، و با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها و احتمال آب‌گرفتگی معابر و افزایش ترافیک ناشی از بارندگی، به‌منظور تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به نونهالان عزیز، به اطلاع می‌رسد در روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ آذرماه، فقط مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

فرآیند آموزشی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های مجازی موجود و با تدبیر مدیریت و کادر آموزشی مدارس پیگیری می‌شود.