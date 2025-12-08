غیرحضوری شدن کلاس تعدادی از مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان اعلام کرد: بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به ادارات آموزش و پرورش مربوطه، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان سرخه مدرسه حضرت سمیه (س) و در شهرستان آرادان دبیرستان ۱۷ شهریور (پایه دوازدهم) غیرحضوری است، افزود: شهرستان مهدیشهر دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدا و هنرستان پسرانه شهید کیپور غیرحضوری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: در شهرستان دامغان دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان (پایه یازدهم تجربی)، در شهرستان سمنان هنرستان دخترانه فضیلت در شهرستان میامی دبستان ابتدایی ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم) غیر حضوری است.

شریفی افزود: همه دروس کلاس‌های فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد، لذا از دانش‌آموزان محترم درخواست می‌شود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام کنند.