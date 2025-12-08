  1. استانها
غیرحضوری شدن کلاس تعدادی از مدارس استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از غیرحضوری شدن کلاس تعدادی از مدارس استان در روز سه شنبه هجدهم آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان اعلام کرد: بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به ادارات آموزش و پرورش مربوطه، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرستان سرخه مدرسه حضرت سمیه (س) و در شهرستان آرادان دبیرستان ۱۷ شهریور (پایه دوازدهم) غیرحضوری است، افزود: شهرستان مهدیشهر دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدا و هنرستان پسرانه شهید کیپور غیرحضوری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: در شهرستان دامغان دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان (پایه یازدهم تجربی)، در شهرستان سمنان هنرستان دخترانه فضیلت در شهرستان میامی دبستان ابتدایی ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم) غیر حضوری است.

شریفی افزود: همه دروس کلاس‌های فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد، لذا از دانش‌آموزان محترم درخواست می‌شود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام کنند.

