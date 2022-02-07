بهره برداری از سه طرح بزرگ کشاورزی، آموزشی و درمانی در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز دوشنبه در یک سفر یک روزه از شهرستان مریوان بازدید کرد و در بدو ورود خود به شهرستان مریوان، مدرسه ۹ کلاسه مشارکتی بنیاد برکت را افتتاح کرد.

وی در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار کرد: مریوان شهر رشادت و مردانگی، شهر دارالمومنین و مردمان غیور و باعزت است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه سفر به شهر مریوان و خدمت به مردم اصیل و با فرهنگ این دیار یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود، افزود: امیدوارم در طول حضور در کردستان بتوانیم دغدغه‌های اقتصادی مردم این شهرستان را بررسی و حل و فصل کنیم.

زارعی کوشا تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد در طول دولت سیزدهم در حد امکان، مشکلات و کمبودهای فضاهای آموزشی را با بهره گیری از امکانات و روش‌های مختلف در این شهرستان را کاهش دهیم.

وی افزود: خدمت رسانی به مردم کردستان یکی از رسالت‌های مهم و اصلی همه مدیران است که امیدواریم بتوانیم همه با هم در راستای توسعه زیرساخت‌ها در استان گام‌های اساسی برداریم.

محمدرضا وینسفهان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مریوان نیز در این مراسم اظهار داشت: دبستان ۹ کلاسه بنیاد برکت با مساحت سه هزار متر مربعی و زیر بنای ۵۸۴ مترمربعی با اعتبار هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی مشارکتی و با مشارکت بنیاد خیریه برکت تکمیل شده است.

وینسفهان افزود: وضعیت آموزش سرانه مدارس شهرستان مریوان، از ۲.۷ دهم درصد به ۳.۲ دهم درصد افزایش یافته که باز هم با وجود این افزایش، نسبت به میانگین در سطح استان کمبودهای بسیاری وجود دارد که امیدواریم در آینده نزدیک به آن توجه بیشتری شود.

شیوا قاسمی پور نماینده شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: از سال ۹۹ تاکنون حدود ۳۵ پروژه آموزشی در شهرهای مریوان و سروآباد افتتاح شده اما همچنان با مشکل اصلی فضای آموزشی مواجه هستیم.

وی افزود: مریوان تنها شهرستانی است که در سطح استان آموزش مدارس خاص و شاهد در آن به صورت دو شیفت برگزار می‌شود و این امر به دلیل کمبود مکان آموزشی است.

نماینده شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اکثر مدارس شهرستان مریوان استیجاری است و با وجود افتتاح ۳۸ پروژه آموزشی و پرورشی طی دو سال گذشته، همچنان با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه است.

وی با بیان اینکه اکثر مدارس شهرستان به صورت خصوصی و استیجاری هستند، ابراز نگرانی کرد و افزود: امیدواریم همچون گذشته، با کمک مردم و خیرین مدرسه ساز و همت مسئولین، مدارس و فضای آموزشی کافی و مورد نیاز در این شهرستان مرزی و پرجمعیت حل شود چرا که آموزش و فضای مناسب آموزشی یکی از رکن‌های اساسی و نیازهای اولیه هر جامعه محسوب می‌شود.

افتتاح کلینیک درمانی فرهنگیان شهرستان مریوان نیز یکی دیگر از برنامه‌های زارعی کوشا در سفر یک روزه به مریوان بود، که به عنوان اولین کلینیک درمانی فرهنگیان در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

سیلو ۱۰ هزار تنی مریوان با مساحت زمینی بالغ بر پنج هزار متر مربع و زیر بنای هزار و ۸۰۰ متر مربع و اشتغال زایی ۲۰ نفر از دیگر پروژه‌هایی بود که را حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

زارعی کوشا همچنین در اقدامی از پیش تعیین نشده از مرز باشماق مریوان در ادامه سفر یک روزه خود بازدید سرزده کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و مشکلات این پایانه مرزی قرار گرفت.