به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری که با شکایت از دردهای مزمن شکمی، احساس سنگینی و نفخ مداوم به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) قم مراجعه کرده بود، پس از ارزیابیهای بالینی و انجام سونوگرافی، وجود یک توده حجیم در ناحیه لگن و رحم وی تشخیص داده شد.
با توجه به اندازه توده و علائم بیمار، با همکاری متخصص جراحی عمومی تصمیم به انجام عمل هیسترکتومی (برداشتن کامل رحم) گرفته شد؛ این عمل با هماهنگی و تلاش به موقع اتاق عمل بیمارستان با موفقیت کامل انجام شد و توده ۲ کیلویی بدون هیچگونه آسیب به بافتهای مجاور خارج گردید.
با توجه به بزرگی توده، انتظار میرفت که جراحی طولانی و پیچیده باشد، اما خوشبختانه همه چیز طبق برنامه پیش رفت و حال عمومی بیمار پس از عمل رضایتبخش است.
پس از عمل، بیمار در بخش ریکاوری تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و هماکنون در شرایط عمومی خوب، دوران نقاهت خود را سپری میکند.
تشخیص زودهنگام و مراجعه به موقع به پزشک نقش مهمی در پیشگیری از عوارض اینچنین تودهها دارد.
