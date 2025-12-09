روند ابتلا به آنفلوانزا در چهارمحال و بختیاری افزایشی است

علی‌ضامن صالحی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیک آنفلوانزا که یک بیماری ویروسی حاد تنفسی است حدود یک ماه آغاز شده و نوسان‌هایی دارد.

وی تصریح کرد: آنچه آمار نشان می‌دهد روند ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری تقریباً افزایشی است و شیوع این بیماری در بین نوزادان، کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد بیان داشت: نگرانی از این بابت است که ماهیت این آنفلوانزا از نوع F3N2 که در دنیا هم شیوع دارد، باشد، چراکه خطر این نوع از بیماری از سایر آنفولانزاها بیشتر است.

صالحی‌فرد با بیان اینکه سه دسته بیماری در این زمینه وجود دارد افزود: این انواع شامل سرماخوردگی معمولی، اگر فرد در کنار علائم سرماخوردگی تب بالا، بدن‌درد شدید و علائم تنفسی شدید داشته باشد قطعاً به آنفلوانزا مبتلا شده است و اگر با وجود این علائم کاهش بویایی، چشایی و… را نیز داشته باشد کرونا است.

وی ادامه داد: در این شرایط همکاران ما در مراکز درمانی اقدام به نمونه‌برداری می‌کنند و در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی آنفلوانزا می‌باشد و قطع زنجیره این بیماری نیاز به هوشیاری مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان داشت: ویروس آنفلوانزا گاهی مواقع حالت تهاجمی دارد و آغاز آن از ریه است و اگر عملکرد عضوی که مسئول اکسیژن‌رسانی است مختل شود، برای سایر ارگان‌های بدن نیز مشکل ایجاد می‌شود و به تبع این ارگان‌ها درگیر می‌شوند.

صالحی‌فرد یادآور شد: مدارس کانون شیوع آنفلوانزا هستند و منجر خواهند شد ویروس وارد خانه‌ها شود و اعضای خانواده را مبتلا کند، این موضوع سبب افزایش مراجعات به مراکز درمانی در بخش دولتی و خصوصی می‌شود، از همین‌رو تصمیم در خصوص تعطیلات گرفته شد.

وی اضافه کرد: مردم باید همه نکاتی که در زمان کرونا رعایت می‌شد را مد نظر قرار دهند تا زنجیره این ویروس قطع شود.