نمایشگاه «روایت یک نبرد ناتمام» در شاهرود برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «روایت یک نبرد ناتمام» همزمان با صبح سه شنبه و به میزبانی مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان و جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی افتتاح شد.
مدرسه صدرای ولایت از جمله مجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور است که در شهرستان شاهرود نیز یک شعبه دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این رویداد فرصتی برای مشاهده جلوهای از اندیشهورزی، تحلیل تاریخی و خلاقیت دانشآموزان این مدرسه بود.
حجت الاسلام علیرضا قنبری بیان کرد: این نمایشگاه با مرور خط سیر «از غصب خلافت تا غصب حقیقت» و بازخوانی رخدادهای معرفتی و تاریخی، تلاش داشت لایههای کمتر دیدهشده مقاومت فاطمی را روایتگری میکند.
وی افزود: این رویداد همچنین بهصورت ویژه بر بازشناسی پیامهای حضرت فاطمه (س) در مواجهه با تحریف و انحراف تمرکز تاکید دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: محورهای محتوایی این نمایشگاه شامل موضوعاتی همچون مقاومت و بیداری، ایران و استعمار، خشونت اسلامیِ منسوبشده، و جایگاه زن مسلمان در الگوی مقاومت بود؛ مجموعهای از تولیدات دانشآموزی که نشاندهنده بلوغ تحلیلی، قدرت مسئلهفهم و توان روایتگری هویتی نسل امروز است.
قنبری بیان کرد: همراهی نمایشگاه با «کوچهموزه مقاومت فاطمی» و بازیهای فکری تعاملی، بر غنای تجربه آموزشی و تربیتی دانشآموزان افزوده است.
وی در ادامه صحبتهای خود اعلام کرد: این بازدید، تأکیدی دوباره بر نقش ویژه مدرسه صدرا در تربیت دانشآموزانی صاحبفکر، مسئولیتپذیر و توانمند در حوزه تولید معرفت دینی و کنشگری فرهنگی بود.
