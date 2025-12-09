  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

آذین‌بندی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در آستانه ولادت حضرت زهرا (س)+ عکس

حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در آستانه سالروز ولادت حضرت زهرا (س) آذین‌بندی و برنامه های گوناگونی از جمله محافل انس با قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ضریح و بارگاه حرم مطهر علی بن ابیطالب آذین بندی شد.

به مناسبت ایام فرخنده جشن و سرور ضریح مطهر حضرت علی (ع) مزن به گل و گلاب شد. خادمین حرم آن حضرت در آئینی اقدام به گل آرایی ضریح کردند.

آئین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر نیز با حضور تعدادی از خادمین برگزار شد. در این مراسم پرچمی منقش به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) در بالای گنبد حرم مطهر حضرت علی (ع) به اهتزاز درآمد.

از دیگر برنامه‌های این ایام برگزاری محفل انس با قرآن در صحن حرم علی (ع) با حضور خادمین، زائران و قاریان قرآنی بود که به همت عتبه علوی برگزار و با استقبال زیادی مواجه شد. قاریانی از ایران و عراق در این محفل نورانی به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

آذین بندی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در آستانه ولادت حضرت زهرا(س)/عکس

سیده فاطمه سادات کیایی

