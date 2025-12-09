خسارت ۱۷ میلیارد دلاری آلودگی هوا به حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علیرضا رئیسی، با اشاره به برگزاری نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای ارزیابی عملکرد ۲۱ دستگاه اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، این اقدام را ارزشمند دانست و افزود: در این نشست همه دستگاه‌های مسئول گزارش عملکرد خود را ارائه کردند اما جمع‌بندی کمیسیون این بود که اقدامات موجود متناسب با نیاز کشور نبوده و نتیجه آن، تداوم شرایط بحرانی در اغلب استان‌ها است.

وی با ارائه آمار رسمی وزارت بهداشت و اورژانس کشور، گفت: طی بازه زمانی یکم تا ۸ آذر ۱۴۰۴ بیش از ۱۷۰ هزار مراجعه به اورژانس به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا ثبت شده و در واقع مراجعه مردم به اورژانس طی این مدت ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و عمده این افراد هم مربوط به ۱۱ استانی بودند که بیشترین آلایندگی را دارند و این میزان مراجعه بیانگر شدت تأثیر آلاینده‌ها بر سلامت مردم و گستردگی بحران در کلان‌شهرها است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به گزارش سال ۱۴۰۳ سازمان جهانی بهداشت درباره تعداد روزهای پاک در ایران طی ۳۶۵ روز سال، افزود: وضعیت بسیاری از شهرها نشان‌دهنده حد نگران‌کننده‌ای از آلودگی است و بر اساس این گزارش تهران ۱۴ روز، اصفهان ۱۶ روز، مشهد ۲۸ روز، کرمانشاه ۱۵۵ روز، کرج ۱۵ روز، اهواز تنها ۲ روز، اراک ۱۳ روز، تبریز ۱۷۵ روز، قم ۹۴ روز و یزد ۱۱۳ روز هوای پاک داشته‌اند و این اعداد نمایانگر شرایطی است که بخش مهمی از جمعیت کشور تقریباً در تمام سال در معرض آلایندگی شدید قرار دارد.

رئیسی با بیان اینکه ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون به‌سرعت وارد جریان خون می‌شوند، ادامه داد: این ذرات عامل قطعی بروز سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی، مشکلات شدید تنفسی و حتی اختلالاتی مانند زایمان زودرس، تولد نوزادان کم‌وزن و محدودیت رشد جنین هستند.

وی، خسارت سالانه آلودگی هوا در حوزه سلامت را حدود ۱۷ میلیارد دلار معادل ۱۳۹۶ همت برآورد کرد و یادآور شد: مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در سال گذشته بیش از ۵۹ هزار نفر بوده است؛ عددی که نشان‌دهنده حجم واقعی آسیب‌های مستقیم بر جان مردم است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به عوامل اصلی ایجاد آلودگی از جمله تعداد بسیار بالای خودروهای فرسوده، استفاده برخی نیروگاه‌ها از مازوت با درصد گوگرد بالا و کیفیت پایین برخی سوخت‌ها، با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک، گفت: این قانون از جمله قوانین مترقی کشور است و می‌تواند نجات دهنده باشد و نقش مهمی در حفظ سلامت شهروندان و بهبود وضعیت زیست‌محیطی ایفا کند؛ طبق گزارش پلیس، تعداد خودروهای فرسوده در کشور بسیار بالاست و این حجم از ناوگان فرسوده سهم قابل توجهی در افزایش آلایندگی هوا دارد البته اجرای کامل قانون هوای پاک می‌تواند به شکل اساسی شرایط را تغییر دهد.

وی، حرکت به سمت تولید خودروهای با کیفیت و کم‌مصرف، توسعه ناوگان برقی به‌ویژه در حوزه موتورسیکلت‌ها و جایگزینی خودروهای فرسوده را از مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی دانست و ادامه داد: با وجود شرایط اقتصادی سخت، اجرای دقیق قانون در حوزه صنعت و خودروسازی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند البته برخی نیروگاه‌ها همچنان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند؛ به‌ویژه مواردی که امکان تأمین مازوت با گوگرد پایین برای آنها فراهم نشده است و این نوع سوخت نیز از عوامل مهم آلایندگی محسوب می‌شود و نیازمند توجه جدی دستگاه‌های مرتبط است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: تعطیلی‌های اضطراری و پیاپی راه‌حل پایدار نیست و راه‌حل اساسی، اجرای کامل قانون و فعال بودن همه بخش‌ها در مسیر ایجاد هوای سالم برای مردم است و باید با همگرایی دستگاه‌ها، نظارت دقیق و اراده مدیریتی به سمت هوای پاک و سلامت عمومی حرکت کرد.

رئیسی ابراز امیدواری کرد؛ روند کنونی با همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی اصلاح شود و شرایط برای تنفس هوای سالم در کشور فراهم شود و گفت: تمام دستگاه‌ها باید وظایف خود را در اجرای قانون هوای پاک انجام دهند و با توجه به دلسوزی نمایندگان و مسئولان و امید به همگرایی بین بخش‌های مختلف، انتظار می‌رود که مسیر تحقق هوای پاک با سرعت بیشتری دنبال شود تا در نهایت شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا باشیم.