به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با صبح چهارشنبه اعلام کرده که در سه شهر استان سمنان وضعیت آلودگی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

این بار اما در اوج شگفتی شاهرود هم به شهرهای واقع شده در وضعیت نارنجی افزوده شده است!

همزمان با صبح سه شنبه شاهرود، سمنان و ایوانکی در وضعیت نارنجی یا همان ناسالم برای گروه‌های حساس و دامغان و گرمسار در وضعیت زرد یا همان قابل قبول است.

شاخص آلودگی در شهرستان شاهرود همزمان با صبح امروز ۱۱۷ اعلام شده است در صورتی که هوای سالم و پاکیزه باید زیر ۵۰ باشد. این شاخص در سمنان ۱۲۳ و در ایوانکی ۱۱۵ است.

ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان دامغان نیز عدد ۹۵ را نشان می‌دهد که چیزی به نارنجی شدن وضعیت آلودگی هوا در این شهرستان هم باقی نمانده است.

به نظر می‌رسد وزش باد و همچنین سامانه کم فشار بارشی که از بامداد امروز به مرور وارد استان سمنان شده طی روزهای آتی از آلاینده‌ها و آلودگی هوا در استان سمنان خواهد کاست.

از امروز سه شنبه تا دوشنبه هفته آینده اقصی نقاط استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی خواهد بود.