پیش بینی هواشناسی هرمزگان روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در آسمان هرمزگان گذر ابر و گاه وزش باد بر روی دریا پیش بینی میشود و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط وجود دارد.
حمزه نژاد افزود: با توجه به تلاطم کم دریا در محدوده تنگه هرمز، رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت گیرد.
وی گفت: فردا علاوه بر گذر ابر، با افزایش باد جنوب شرقی بر روی خلیج فارس، آبهای خلیج فارس مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا پایان هفته، افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط پیش بینی میشود.
نظر شما