  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

پیش بینی هواشناسی هرمزگان روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:امروز در آسمان هرمزگان گذر ابر و گاه وزش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در آسمان هرمزگان گذر ابر و گاه وزش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: با توجه به تلاطم کم دریا در محدوده تنگه هرمز، رفت و آمد شناورهای سبک با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: فردا علاوه بر گذر ابر، با افزایش باد جنوب شرقی بر روی خلیج فارس، آب‌های خلیج فارس مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا پایان هفته، افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6682830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها