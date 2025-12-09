به گزارش خبرگزاری مهر، «جایزه علمی سیروس پرهام» با هدف پاسداشت مقام علمی و فرهنگی زندهیاد پرهام، از چهرههای اثرگذار در عرصه سندپژوهی، نسخهشناسی، مطالعات میراث مکتوب و پژوهشهای فرش، طراحی و در دستور کار سازمان قرار گرفته است. این جایزه در زمره برنامههای علمی و فرهنگی سازمان است و با رویکرد ارتقای پژوهشهای مبتنی بر اسناد، تقویت جایگاه سندشناسی و توسعه مطالعات آرشیوی برگزار میشود.
این رویداد در قالب برنامهای پژوهشی و با مشارکت استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزههای علوم انسانی، اجتماعی، تاریخی و علوم اطلاعات دنبال خواهد شد و زمینهای برای تبادل آراء، همافزایی علمی و معرفی دستاوردهای برجسته در تحلیل و بهرهبرداری از اسناد ملی ایران فراهم میآورد.
برگزاری این جایزه در جلسه شورای معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آبانماه ۱۴۰۴ تصویب شده و پس از آن، شورای سیاستگذاری و کارگروههای تخصصی ذیربط تشکیل شده است. در این جلسات، چارچوب اولیه دریافت آثار شامل کتاب، رساله دکتری، پایاننامه کارشناسی ارشد، طرح پژوهشی خاتمهیافته و مقاله تعیین و تصویب شده است.
اطلاعات تکمیلی درباره محورهای علمی، شرایط شرکت، نحوه ارسال آثار و تقویم اجرایی این رویداد در اطلاعیههای بعدی اعلام خواهد شد. براساس برنامهریزی انجامشده، نخستین دوره جایزه «سیروس پرهام» همزمان با بزرگداشت اسناد ملی و میراث مکتوب در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
