سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روابط عمومی برتر شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اختتامیه بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، مجموعه روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بهدلیل عملکرد مؤثر در حوزه ارتباطات و تعامل سازنده با افکار عمومی و رسانهها، موفق به دریافت نشان «روابطعمومی برتر» شد.
بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در کتابخانه ملی ایران، با قرائت پیام رئیسجمهور برگزار شد. هوشمند سفیدی، دبیرکل سمپوزیوم با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: بیستویکمین دوره سمپوزیوم با موضوع بررسی نقش و کارکردهای روابط عمومی در بحرانهای جنگی برگزار میشود و تلاش دارد تا بینش، دانش و مهارت دستاندکاران روابط عمومی را در موقعیتهای بحرانی ارتقاء دهد و اقدامات نقشآفرین و اثربخش در چنین شرایطی را تبیین کند.
وی افزود: در این رویداد، سه کارگاه آموزشی و دو پنل تخصصی با حضور ۹ استاد و مدرس ایرانی و خارجی برگزار شد و از روابطعمومیهای برتر کشور نیز تقدیر به عمل آمد. همچنین کارگاه آموزشی آنلاین این سمپوزیوم روز دوشنبه و سایر کارگاهها و پنلهای تخصصی روز سهشنبه انجام شد.
در این دوره از سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، بالغ بر یکصد ارگان دولتی، غیردولتی و خصوصی حضور داشتند و جمعی از مسئولان و متخصصان ارتباطات بحران به سخنرانی درباره اهمیت نقش روابط عمومی در دوران جنگ پرداختند.
در مراسم اختتامیه، هیئت داوران سمپوزیوم، روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را شایسته تقدیر دانست و عنوان «روابط عمومی برتر» را به این مجموعه اعطا کرد.
