دریافت 8 MB
کد خبر 6682979
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

افزایش بنزین کرایه تاکسی را گران نمی‌کند

افزایش بنزین کرایه تاکسی را گران نمی‌کند

سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نرخ کرایه تاکسی‌ها نخواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما که تاکسی سوار نمیشید ببینید گران شده یا نه؟!

    فیلم‌های پربازدید