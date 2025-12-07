در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری کارخانه واگن سازی را تعطیل تحویل گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز دانشجو نمایش مقاومت، ایستادگی و آزادگی دانشجویان است، اظهار کرد: روز جمعه مراسم ازدواج ۱۱۴ زوج معلول در برج میلاد برگزار شد که از مدیرکل سلامت شهرداری تهران برای برگزاری این مراسم تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به خرسندی معلولان حاضر در این مراسم برای برگزاری آن، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم و بسیار حساس مدیریت شهری این است که شهر را برای شهروندان و تمام اقشار آماده کند. خدمات رسانی باید با زمینه سازی و مناسب سازی های علمی به گونه‌ای باشد که شهروندان معلول و جانباز از خدمات به نحو شایسته‌ای برخوردار شوند.

سروری به ورود دو رام قطار ساخت داخل به متروی تهران اشاره کرد و افزود: این موضوع از جهتی حائز اهمیت است که توسط متخصصان داخلی ساخته شده و تا ۸۵ درصد بومی سازی شده است. یادمان باشد روزی که شروع کردیم، واگن سازی تعطیل بود و کارگران نسبت به عدم توجه به وضعیت شغلی خود اعتراض داشتند. امروز می‌بینیم که این کارخانه در سه شیفت فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه ما در اوایل دوره از واگن سازی بازدید کردیم، یادآور شد: در بازدید روز گذشته شاهد توسعه بسیار گسترده کارخانه واگن سازی بودیم. از تلاش‌های صورت گرفته در این مجتمع تقدیر می‌کنیم. هر واگنی که در این کارخانه ساخته می‌شود ۵۰ درصد ارزان‌تر از واگن‌های وارداتی خواهد بود و از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد. از سویی دیگر اشتغالزایی نیز صورت می‌گیرد و از همه مهم‌تر شهروندان طعم خدمت را خواهند چشید. از شهرداری تهران و تمام دستگاه‌های همکار برای تولید این واگن‌ها تقدیر می‌کنیم.