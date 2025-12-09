  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

۲۸۸ تن کالای استان سمنان صادر شد؛ افزایش گستره بازارهای هدف

۲۸۸ تن کالای استان سمنان صادر شد؛ افزایش گستره بازارهای هدف

سمنان- مدیرکل گمرک سمنان از صادرات ۲۸۸ تن کالای تولیدی استان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ۳۹ کشور جهان مقصد تولیدات متنوع استان بوده‌اند که نشان‌دهنده گستره بازارهای هدف است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل گمرک سمنان با اشاره به وضعیت خوب صادرات کالا از استان، اظهار داشت: ۳۹ کشور جهان مقصد کالاهای تولیدی استان سمنان هستند.

وی ادامه داد: عراق، افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، عمان، روسیه، ترکیه، امارات، آذربایجان و کویت وارد کننده محصولات استان سمنان بودند.

مدیر کل گمرک استان سمنان نسبت به افزایش صادرات ابراز خرسندی کرد و در ادامه بیان کرد: صادرات کالا از نظر وزنی پنج درصد و به لحاظ ارزش هشت درصد رشد داشته است.

حاجیان نژاد از صادرات ۲۸۸ تن کالای تولیدی استان به دیگر کشورها خبر داد و گفت: ارزش این کالاها ۱۶۳ میلیون دلار است.

وی اضافه کرد: مصنوعات پلاستیک، کربنات سدیم، نمک خوراکی، کولر ابی، مواد شوینده، هیدروکربن، سیم و کابل، روغن تصفیه شده، کلروکلسیم و ماشین لباسشویی از محصولات تولیدی صادرات محور استان سمنان است.

مدیر کل گمرک استان سمنان واردات کالا را ۳۱ هزار تن اعلام کرد و ابراز داشت: این کالاهای وارداتی اغلب مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و واحدهای تولیدی استان سمنان است.

حاجیان نژاد ۳۰ کشور جهان را صادر کننده محصولات تولیدی به ایران ذکر کرد و گفت: امارات، ایتالیا، روسیه، ازبکستان، ترکیه و چین از جمله آنها است.

وی ارزش کالاهای وارداتی را ۱۵۳ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: از نظر وزنی چهار درصد رشد و به امید ارزش کاهش شش درصد کالاهای وارده به سمنان را شاهد هستیم.

کد خبر 6683005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها