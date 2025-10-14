صادرات ۲۱۲ هزار تنی کالای استان سمنان به ۴۲ کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل گمرک سمنان با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری کالاهای تولیدی استان سمنان به مقصد ۴۲ کشور جهان صادر شد، ابراز داشت: ترکیه، روسیه، چین، امارات، ازبکستان، ارمنستان و غیره از جمله آنها است.

وی بابیان اینکه طی مدت مذکور ۲۱۲ هزار تن کالا از استان سمنان صادر شده است، افزود: ارزش این کالاها ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است.

مثبت شدن تراز تجاری گمرک استان سمنان

مدیر کل گمرک استان سمنان با بیان اینکه این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است، بیان کرد: متوسط هر تن ارزش کالای صادراتی استان ۵۳۹ دلار است.

حاجیان نژاد تصریح کرد: کره حیوانی، مصنوعات پلاستیکی، کلروکلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، کیسه پروپیلن، اسید سولفوریک، سیم و کابل، روغن تصفیه شده، کولر آبی، مواد شوینده، کاشی و سرامیک، قطعات خودرو، ماشین لباسشویی و سایر اقلام صنعتی و کشاورزی و غیره از عمده کالاهای صادراتی است.

وی با بیان اینکه صادرات کالا از محل دفتر گمرک شاهرود، سمنان و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ارسال شدند، افزود: تراز تجاری گمرک استان سمنان طی شش ماهه سال جاری مثبت بوده است.

ترخیص ۲۲ هزار تن کالا

مدیر کل گمرک استان سمنان با بیان اینکه در بخش واردات نیز ۲۲ هزار تن کالا ترخیص شدند، ابراز داشت: بیشتر این کالاها تجهیزات صنعتی و قطعات تخصصی مورد نیاز صنایع استان سمنان است.

حاجیان نژاد با بیان اینکه ۲۲ هزار تن کالا به استان سمنان وارد شده است، تصریح کرد: ارزش تقریبی این کالاها ۱۰۸ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این کالاها از ۲۸ کشور جهان به استان سمنان وارد شده است، افزود: این زمینه به لحاظ وزنی هشت درصد افزایش و و از نظر ارزش ۱۳ درصد کاهش داشته است.