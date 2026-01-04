  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

گشایش درب‌های اقتصادی استان سمنان به روی ۴۲ کشور؛ صادرات ۳۳۹ هزار تنی

سمنان- مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۳۳۹ هزار تن کالا از مبادی گمرکی این استان در بازه‌ای مشخص خبر داد و گفت: این کالاها به ۴۲ کشور جهان ارسال شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی گمرک استان سمنان با اشاره به اینکه کالاهای تولیدی از گمرک سمنان، شاهرود و گرمسار به دیگر نقاط دنیا صادر شده است، بیان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری صادرات کالا از افزایش خوبی برخوردار بوده است.

وی از صادرات ۳۳۹ هزار تن کالا از استان سمنان به دیگر نقاط دنیا خبر داد و افزود: ۴۲ کشور جهان مقصد کالای تولیدی استان سمنان بودند.

مدیر کل گمرک استان سمنان با تاکید بر اینکه صادرات کالا از نظر وزنی ۹ درصد و ارزش مالی هشت درصد رشد داشته است، ابراز داشت: برای ارتقا این آمار از تولید کنندگان درخواست داریم تا امور گمرکی خود را از مبادی استان سمنان انجام دهند.

حاجیان نژاد با اشاره به اینکه طی بازه مذکور ۳۴ هزار تن کالا به استان سمنان وارد شده است، تصریح کرد: ارزش این کالاها ۱۶۷ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: اکثر این کالاها مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات صنعتی هستند که بسیاری از آنها با تبدیل به محصول تولیدی مجدد به چرخه صادرات بر می‌گردند.

