مسئول شورای اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری، مهر با حکمی از سوی علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، جواد تشکری به سمت مشاور امور رسانه و مسئول شورای اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی و دهه آخر سفر منصوب شد.

در متن حکم پورجمشیدیان آمده است:

جناب آقای جواد تشکری

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربه به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور در امور رسانه و مسئول شورای اطلاع رسانی استعداد مرکزی اربعین حسینی و دهه آخر سفر منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و استعانت از انفاس قدسیه ائمه اطهار بالاخص سرور و سالار شهیدان حضرت ابااعبدالله الحسین (ع) با بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی ضمن رعایت امانت و تقوا در همه امور با برنامه‌ریزی مناسب و شایسته، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های عضو ستاد، حضور منظم در جلسات ستاد مرکزی، نظارت کافی و پیگیری بی‌وقفه در عملیاتی شدن وظایف تعیین‌شده در چهارچوب تصمیمات و دستورالعمل‌های ستاد مرکزی اربعین حسینی، در برگزاری هرچه با شکوه مراسم، تلاش و اهتمام لازم را تا حصول نتیجه مطلوب به عمل آورید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به زوار اهل بیت عصمت و طهارت از درگاه خداوند متعال در سایه توجهات حضرت ولی عصر مسئلت می‌نمایم.