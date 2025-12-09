  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

مسئول شورای اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب شد

مسئول شورای اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب شد

با حکمی از سوی رئیس ستاد مرکزی اربعین جواد تشکری به عنوان مسئول شورای اطلاع رسانی این ستاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری، مهر با حکمی از سوی علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، جواد تشکری به سمت مشاور امور رسانه و مسئول شورای اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین حسینی و دهه آخر سفر منصوب شد.

در متن حکم پورجمشیدیان آمده است:

جناب آقای جواد تشکری

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربه به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور در امور رسانه و مسئول شورای اطلاع رسانی استعداد مرکزی اربعین حسینی و دهه آخر سفر منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و استعانت از انفاس قدسیه ائمه اطهار بالاخص سرور و سالار شهیدان حضرت ابااعبدالله الحسین (ع) با بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی ضمن رعایت امانت و تقوا در همه امور با برنامه‌ریزی مناسب و شایسته، برقراری ارتباط و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های عضو ستاد، حضور منظم در جلسات ستاد مرکزی، نظارت کافی و پیگیری بی‌وقفه در عملیاتی شدن وظایف تعیین‌شده در چهارچوب تصمیمات و دستورالعمل‌های ستاد مرکزی اربعین حسینی، در برگزاری هرچه با شکوه مراسم، تلاش و اهتمام لازم را تا حصول نتیجه مطلوب به عمل آورید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به زوار اهل بیت عصمت و طهارت از درگاه خداوند متعال در سایه توجهات حضرت ولی عصر مسئلت می‌نمایم.

کد خبر 6683071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها