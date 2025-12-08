برگزاری کنگره سالانه فرهنگی مراسم اربعین در اواخر آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: کنگره سالانه فرهنگی مراسم اربعین امام حسین (ع) ۲۵ تا ۲۸ آذر به صورت بینالمللی و با حضور مهمانانی از بیش از ۱۲ کشور که در حوزه اربعین فعال هستند، در خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
علی اکبر پورجمشیدیان در پایان جلسه ستاد مرکزی اربعین، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن، از گزارشهای کمیتههای مختلف ستاد در این جلسه اظهار رضایت کرد و افزود: در این جلسه گزارشی از اقدامات کمیتههای حمل و نقل، فناوری اطلاعات و آب و برق ستاد مرکزی اربعین ارائه و برنامههای در دست اجرای کمیته حمل و نقل در موضوع جادهها، تأمین اتوبوس و توجه به زیرساختهای ریلی و هوایی کشور بررسی شد.
وی گفت: در این جلسه به طور ویژه بحث جادههای منتهی به مرزهای اربعینی، جاده اهواز به خرمشهر، جاده مرز خسروی و جادههای مربوط به مرزهای جدیدی که درصدد راهاندازی هستیم، مطرح و بررسی شد؛ امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، مسیرهای تردد راهپیمایی اربعین سال آینده شرایط بهتری داشته باشد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ضمن تقدیر از فعالیتهای کمیته فناوری، اطلاعات و ارتباطات گفت: برنامهریزی خوبی در توسعه زیرساختهای ارتباطی انجام شده است و امیدواریم از سال آینده هیچ مسیری مشکل ارتباطات نداشته باشد؛ این موضوع هم در داخل کشور و هم در هماهنگی با کشور عراق انجام خواهد شد.
پورجمشیدیان از اقدامات کمیته آب و برق نیز تقدیر کرد و افزود: سال گذشته مشکلی در تأمین برق مرزهای اربعین و آب و یخ مورد نیاز زائرین اربعین نداشتیم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین در احکام جداگانهای سخنگو و برخی اعضای ستاد مرکزی اربعین و دهه آخر صفر را منصوب کرد. در حکمی، عادل نجفی به عنوان مشاور عالی و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین و دهه آخر صفر منصوب شد. همچنین جواد تشکری به عنوان مشاور در امور رسانه و مسئول شورای اطلاعرسانی ستاد، علی جعفری به عنوان سرپرست دبیرخانه ستاد و محمد تقی باقری به عنوان مشاور رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی و دهه آخر صفر منصوب شدند.
