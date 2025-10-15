استفاده از ظرفیت ستاد اربعین در ایام شهادت امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین ضمن اشاره به گزارش دو کمیته از ستاد مرکزی اربعین گفت: در این جلسه محمدکاظم آل صادق سفیر محترم ایران در عراق گزارشی از اقدامات انجامشده برای اربعین ۱۴۰۴، شامل هماهنگی با دولت عراق، حضور مواکب ایرانی، برنامهریزی برای پذیرایی، اسکان و ایجاد انبارهای ثابت برای تجهیزات مواکب در کربلا و نجف ارائه کرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به وضعیت مناسب امنیت راهپیمایی اربعین در سال گذشته اظهار کرد: در اربعین گذشته بحمدالله کوچکترین مشکل امنیتی در مسیر راه پیمایی نداشتیم.
وی با اشاره به گزارشی که توسط کمیته زیرساخت اربعین ارائه شد گفت: دستگاهها موظف شدند اقدامات زیرساختی را از هماکنون آغاز کنند تا در نزدیکی ایام اربعین به بهرهبرداری برسند؛ همچنین زیرساختها باید بهگونهای طراحی شوند که نیازهای زائران خارج از ایام اربعین را پوشش دهند.
استفاده از ظرفیت شهرداریها به ویژه شهرداری تهران و مناطق آن به عنوان معین استانهای مرزی در ایام اربعین از دیگر مواردی بود که مورد تاکید رئیس ستاد مرکزی اربعین قرار گرفت.
