هشدار به مزارع پرورش ماهی ازنا در پی احتمال وقوع سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی امروز سهشنبه در جریان بازدید از پرورش ماهی شهرستان ازنا، اظهار داشت: با صدور هشدار نارنجی هواشناسی لرستان، بهصورت فوری از مزارع پرورش ماهی واقع در مسیر رودخانههای این شهرستان بازدید و پرورشدهندگان را ملزم به رعایت دستورالعملهای ایمنی کردیم.
وی بیان کرد: این هشدار که از بعدازظهر روز سهشنبه ۱۸ آذر فعال شده، پیشبینی میکند که سامانهای بارشی همراه با بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد و احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانههای فصلی تا بامداد پنجشنبه ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت.
رئیس شیلات ازنا، تأکید کرد: باتوجهبه هشدار جدی هواشناسی، لازم است تمامی همکاران پرورشدهنده برای جلوگیری از خسارات مالی و تلفات احتمالی، حداکثر آمادگی را داشته باشند.
کریمی بر لزوم بررسی و تعمیر دیواره استخرها و مسیرهای آبرسانی، تنظیم دریچههای ورودی و خروجی آب و آمادهسازی پمپهای تخلیه، کاهش تراکم ماهی در استخرهای پرخطر و قطع تغذیه در صورت گلآلودشدن آب و آمادهباش برای گزارش سریع هرگونه حادثه یا خسارت به اداره شیلات تأکید کرد و گفت: این بازدیدها و هشدارها باهدف پیشگیری و کاهش ریسک در بخش مهم و اشتغالآفرین پرورش ماهی شهرستان ازنا انجام شده و پیگیری مستمر تا پایان شرایط بحرانی جوی ادامه خواهد داشت.
