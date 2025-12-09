  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

هشدار به مزارع پرورش ماهی ازنا در پی احتمال وقوع سیلاب

خرم‌آباد - رئیس شیلات ازنا به مزارع پرورش ماهی در مسیر رودخانه‌های فصلی این شهرستان در زمینه وقوع سیلاب‌های احتمالی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از پرورش ماهی شهرستان ازنا، اظهار داشت: با صدور هشدار نارنجی هواشناسی لرستان، به‌صورت فوری از مزارع پرورش ماهی واقع در مسیر رودخانه‌های این شهرستان بازدید و پرورش‌دهندگان را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های ایمنی کردیم.

وی بیان کرد: این هشدار که از بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ آذر فعال شده، پیش‌بینی می‌کند که سامانه‌ای بارشی همراه با بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد و احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌های فصلی تا بامداد پنج‌شنبه ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت.

رئیس شیلات ازنا، تأکید کرد: باتوجه‌به هشدار جدی هواشناسی، لازم است تمامی همکاران پرورش‌دهنده برای جلوگیری از خسارات مالی و تلفات احتمالی، حداکثر آمادگی را داشته باشند.

کریمی بر لزوم بررسی و تعمیر دیواره استخرها و مسیرهای آب‌رسانی، تنظیم دریچه‌های ورودی و خروجی آب و آماده‌سازی پمپ‌های تخلیه، کاهش تراکم ماهی در استخرهای پرخطر و قطع تغذیه در صورت گل‌آلودشدن آب و آماده‌باش برای گزارش سریع هرگونه حادثه یا خسارت به اداره شیلات تأکید کرد و گفت: این بازدیدها و هشدارها باهدف پیشگیری و کاهش ریسک در بخش مهم و اشتغال‌آفرین پرورش ماهی شهرستان ازنا انجام شده و پیگیری مستمر تا پایان شرایط بحرانی جوی ادامه خواهد داشت.

