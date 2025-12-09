به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان‌پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های ریسندگی قاچاق در یکی از کارخانه‌های صنعتی شهرستان نجف‌آباد، موضوع در دستور کار ویژه مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی، بررسی اسناد مربوط به مالکیت تجهیزات و هماهنگی با مقام قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از کارخانه موفق شدند سه دستگاه ریسندگی صنعتی فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی معتبر را کشف و توقیف کنند.

ارجاع متهم به تعزیرات حکومتی

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش بالای این محموله گفت: بنا بر نظر کارشناسان رسمی، ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار علینقیان‌پور خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و تجهیزات صنعتی در سطح استان افزود: پلیس اصفهان با همکاری دستگاه‌های قضائی و اقتصادی، به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی بازرسی و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه واردات و نگهداری کالاهای قاچاق به طور قاطع برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: مقابله با قاچاق کالا به ویژه تجهیزات صنعتی و تولیدی از اولویت‌های جدی پلیس است زیرا این‌گونه فعالیت‌ها سلامت اقتصاد کشور و رقابت سالم تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند.