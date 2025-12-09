  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

۳ دستگاه ریسندگی ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در نجف‌آباد کشف شد

۳ دستگاه ریسندگی ۱۰۰ میلیاردی قاچاق در نجف‌آباد کشف شد

اصفهان – فرمانده انتظامی استان از کشف و توقیف ۳ دستگاه ریسندگی صنعتی قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک کارخانه در شهرستان نجف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان‌پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های ریسندگی قاچاق در یکی از کارخانه‌های صنعتی شهرستان نجف‌آباد، موضوع در دستور کار ویژه مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی، بررسی اسناد مربوط به مالکیت تجهیزات و هماهنگی با مقام قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از کارخانه موفق شدند سه دستگاه ریسندگی صنعتی فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی معتبر را کشف و توقیف کنند.

ارجاع متهم به تعزیرات حکومتی

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش بالای این محموله گفت: بنا بر نظر کارشناسان رسمی، ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار علینقیان‌پور خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و تجهیزات صنعتی در سطح استان افزود: پلیس اصفهان با همکاری دستگاه‌های قضائی و اقتصادی، به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی بازرسی و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه واردات و نگهداری کالاهای قاچاق به طور قاطع برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: مقابله با قاچاق کالا به ویژه تجهیزات صنعتی و تولیدی از اولویت‌های جدی پلیس است زیرا این‌گونه فعالیت‌ها سلامت اقتصاد کشور و رقابت سالم تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند.

کد خبر 6683234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها