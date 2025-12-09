شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اهواز تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی که با محوریت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت صیانت از سلامت انتخابات، در دادسرای مرکز استان شعب ویژهای برای رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است و یکی از معاونتهای دادسرا نیز بهعنوان معاونت ویژه نظارت و بازرسی انتخاباتی منصوب شده است.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی برنامهها باید پیشگیری در سه مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات باشد، افزود: هدف این ساختار جدید، مدیریت بهموقع آسیبها و کنترل تخلفات احتمالی در همه سطوح اجرایی است.
خلفیان تصریح کرد: طبق قانون جدید، نماینده دادگستری بهعنوان عضو هیئتهای اجرایی انتخابات حضور خواهد داشت که این امر نقشی مؤثر در کاهش تخلفات و ارتقای سلامت فرایند رأیگیری دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان یادآور شد: مجریان انتخابات باید نسبت به اصل بیطرفی و رفتار قانونی توجه ویژهای داشته باشند و نامزدها نیز با رعایت ضوابط قانونی، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم را فراهم سازند.
وی همچنین نقش رسانهها را در هدایت جامعه به سمت قانونمداری «بسیار مؤثر» دانست و گفت: لازم است رسانههای رسمی با تولید برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی دقیق، از گسترش شایعات و فعالیتهای شبههبرانگیز در فضای مجازی جلوگیری کنند تا فضای انتخاباتی از انحراف و التهاب مصون بماند.
در پایان این نشست، دیگر اعضای کارگروه نیز دیدگاههای خود را درباره نحوه نظارت، اطلاعرسانی و آموزش انتخاباتی مطرح کردند و مصوباتی در حوزه هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضائی به تصویب رسید.
