رحمت نژاد: همکاری با بهزیستی برای خدمات رفاهی به سالمندان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان گیلان اظهار کرد: اداره‌کل راه‌آهن شمال‌۲ در زمینه ارائه خدمات مناسب به سالمندان و افراد توان‌خواه اقدامات خوبی انجام داده است.

رحمت نژاد با اشاره به اهمیت این حوزه گفت: تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به سالمندان و افراد توان‌خواه، یک وظیفه سازمانی و مسئولیت اجتماعی برای ما است و راه‌آهن شمال‌۲ تلاش می‌کند استانداردهای این حوزه را به شکل مستمر ارتقا دهد.

وی افزود: اداره‌کل راه‌آهن شمال‌۲ آماده همکاری مستمر با بهزیستی استان برای اجرای برنامه‌های مشترک و تکمیل فرآیند مناسب‌سازی ایستگاه‌ها است.

در پایان این نشست، طرفین بر ادامه تعاملات و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشترک در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی تأکید کردند و از رحمت رحمت‌نژاد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.