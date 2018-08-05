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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان خبر داد؛

ارسال لایحه حمایت از سالمندان به مجلس/راه اندازی سایت فرزانگان

ارسال لایحه حمایت از سالمندان به مجلس/راه اندازی سایت فرزانگان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، گفت: لایحه حمایت از سالمندان بزودی به مجلس تقدیم می شود و همچنین با راه اندازی سایت فرزانگان، خدمات کسب و کار و...، در اختیار سالمندان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلمان نژاد، در مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان افزود: با راه اندازی این سایت تمام سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمندی با مجوز وزارت بهداشت و بهزیستی عضو این سایت می شوند.

وی با اشاره به اینکه ۸ میلیون سالمند در کشور زندگی می کنند که با در نظر گرفتن تعداد بازنشستگان، آمار آنها ۱۰ میلیون نفر می شود، گفت: در این سایت اگر سالمندان بخواهند کسب و کار و خدماتی دریافت و ارائه دهند می توانند از طریق آن اقدام نمایند و همچنین اگر قرار است سودی به دست آید در اختیار خود سالمندان قرار می گیرد.

وی گفت: توسعه بنیاد فرزانگان، پیمایش سالمندی که با همکاری صندوق توسعه جمعیت کشور انجام می شود و... از جمله اقداماتی است که در دستور کار دبیرخانه شورای ملی سالمندان قرار دارد.

سلمان نژاد تصریح کرد: برای پژوهش و پیمایش سالمندی نیاز به بیش از یک میلیارد تومان اعتبار داریم که قرار است از سوی سازمان بهزیستی پرداخت شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: ساماندهی اطلاعات مراقبین سالمندان نیز در دستور کار قرار گرفته است که به زودی تمام مراقبین با استفاده از آموزش های مستمر و دریافت گواهینامه می توانند در سایت فرزانگان عضو شوند و هر سالمندی که نیاز به مراقب داشته باشد، از آنها استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰۰ هزار سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: لایحه حمایت از سالمندان به زودی به مجلس ارائه می شود و در این لایحه سعی می کنیم حمایت های لازم از این افراد انجام شود که این لایحه با نظرات کارشناسی بسیار تدوین خواهد شد.

کد مطلب 4366263
مهناز قربانی مقانکی

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